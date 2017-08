Zacarías proyecta polideportivo de US$ 1 millón en seccional 1

La gobernación del Alto Paraná proyecta la construcción de un “gran polideportivo” en el predio de la Seccional Colorada 1, de Ciudad del Este. Concejales departamentales analizan la forma de impedir el gasto del dinero público en una obra en un terreno privado.

El gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías manifestó que está tratando de llegar a un acuerdo con la Junta Municipal de Ciudad del Este para llevar a cabo este proyecto de recreación.

“Estaré presentando un pedido de firma de convenio entre la Gobernación y la Municipalidad de CDE. Es para que la junta de gobierno seda parte del terreno de la seccional 1 y para que la Gobernación pueda construir el polideportivo”, indicó.

“La idea es que la administre la municipalidad de CDE mediante una cesión en comodato por 30 años de ese terreno. Tendríamos aprobación y luego se estarían viendo los trámites para encaminar la licitación”, señaló el gobernador.

La inversión sobrepasaría el millón de dólares, aseguró. La obra podría iniciarse en aproximadamente un mes y medio para concluir en abril o mayo del año próximo.

La construcción se llevaría a cabo en la finca que está ubicada hacia el Lago de la República y sería con el “único objetivo de utilizarlo para actividades deportivas”.

La seccional colorada tiene dos fincas, una donde está ubicado el edificio en sí de la institución partidaria y la otra es una finca de 3,8 hectáreas, cedida por el club náutico Presidente Stroessner.

PROSELITISMO

Carolina Bareiro, concejal departamental por el Partido Liberal manifestó que no van a permitir esa inversión si no corresponde y que sus colegas disidentes pensarían de la misma manera.

Explicó que van a analizar el proyecto con asesores jurídicos porque deben ver si jurídicamente es posible que se lleve a cabo.

“Hay que ver si eso se puede, teniendo en cuenta que la ley de la función pública prohíbe hacer proselitismo con bienes públicos y esto sería algo parecido”, refirió.

Recordó que al inicio de esta administración ya se quiso construir el polideportivo en el predio de la seccional, pero que no lo permitieron y por eso la obra fue trasladada como anfiteatro en el Lago.

“Creemos que en la Junta Municipal van a rechazar ese convenio. A inicios ya quisieron hacer eso pero nos opusimos. No tenemos mayoría pero algo debemos hacer. Ver y dejar ahora un antecedente y rechazar nuevamente el pedido”, acotó la concejal.

