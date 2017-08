Zacariísmo: Si gana Barreto, se deberá apelar a la madurez política

Si el candidato a gobernador por el equipo autóctono de Honor Colorado, Juan Carlos Barreto, gana las elecciones internas, desde el zacariísmo aseguran que se deberá apelar a la madurez política para inificar los grupos políticos. Uno de los coordinadores del movimiento, Gustavo Ruiz Díaz, dijo que será dificil un respaldo si Barreto no cambia de actitud con respecto a los Zacarías.

Ruiz Díaz señaló que el 80% de la dirigencia ya cerró acuerdos en todas las seccionales de Ciudad del Este y que mucha gente que pertenecía a otros equipos se sumó a nivel departamental.

Aseguró que “no es cierto que no apoyarán a la lista” en caso hipotético de que no salga victorioso su candidato a la Gobernación Elio Cabral. “Pese a las equivocaciones de Barreto en cuestiones muy graves, debe de corregir para que se pueda unir el partido para las generales”, expuso.

Tildó de desprolijo el accionar de la Junta Municipal de CDE y en especial de la oposición. “Las denuncias de corrupción de Juan Carlos Barreto es algo personal contra una familia que es la de los Zacarías. Es algo descontrolado y hasta con saña. Lo desconozco en su actuar y está mal asesorado, por lo que debería de cambiar”, indicó.

Mencionó que sea quien sea apoyarán al ganador y por más que cueste, deberán apelar a una madurez política.

Agregó que Barreto debería hablar de sus proyectos y no centrarse en atacar. “Debería bajar los decibeles y pensar en las generales”, añadió al tiempo de mencionar que aún están a tiempo de cambiar la situación, de lo contrario será muy difícil un abrazo republicano.

Manifestó que hay una gran recuperación de su candidato que es Elio Cabral y que afirma tendrá una gran victoria en diciembre próximo.

