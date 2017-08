Estado de anomia provoca controles abusivos de brasileños, según abogado

El estado de anomia es la causa de los controles cada vez más abusivos de parte de las autoridades brasileñas, advirtió ayer el abogado Nicolás Russo. El profesional explicó que el país vecino nos considera un Estado fallido por lo que implementan aparatosos controles. La zona de frontera Paraguay-Brasil, entre el departamento de Alto Paraná y estado de Paraná está militarizada desde el miércoles pasado. Los agentes de la fuerza pública estarán en la zona durante 60 días.

Los brasileños consideran esta área de frontera con Paraguay una zona altamente conflictiva por donde todos los días circulan armas, drogas, cigarillos, además de electrónicos y otros productos prohibidos. Para combatir estos ilícitos pusieron en marcha el “Operativo Frontera Integrada” con el refuerzo de agentes de la fuerza del orden pública que se suman a los funcionarios de la Receita Federal, agentes de la Policía Rodoviaria, de la Policía Militar, entre otros organismos.

La orientación a la Fuerza Nacional es garantizar la seguridad de las personas, del patrimonio y mantener el orden público, según divulgaron medios del vecino país. La integración se produjo tras una petición de la Policía Federal, al Ministerio de Justicia y tiene plazo de 180 días. Los controles se efectúan durante 24 horas de forna ininterrumpida. “La Fuerza Nacional debe trabajar en la ciudad hasta diciembre, en la fiscalización, inhibición, prevención, cohibición y represión de los crímenes de contrabando, de salida irregular de bienes, tráfico de drogas y de armas”, señala el reporte de medios brasileños.

Para el abogado Nicolás Russo, estos controles se deben al estado de anomia en nuestro país. “Es consecuencia de la complicidad de la Fuerza Armada y de la Policía con el crimen organizado. Las fuerzas del Brasil ya no le ve como un elemento de colaboración a la marina, que facilita el contrabando de cigarrillo, ni la Policía, que permite el PCC tome la ciudad para robar dinero. Ellos ven como un Estado fallido al Paraguay y actúan en consecuencia. Ante el silencio absoluto del resto de los poderes de nuestro país, llámese Parlamento, Poder Judicial, Fuerzas Públicas. Acá impera la anomia, es decir, no se respetan ya las reglas”, explicó

Dijo, además, que es muy grave que se toque la soberanía paraguaya al introducirse los militares en un vehículo paraguayo para las verificaciones, pero, sin embargo, las autoridades locales no reaccionan porque el propio presidente de la República, Horacio Cartes tiene cola que le pisen. “Las autoridades no reacionan porque el propio Cartes tiene el culo sucio, con el contrabando de su cigarrillo. La principal fuente de contrabando es la fábrica del presidente. El ministro de relaciones exteriores se preocupa por Venezuela y no se preocupa por el problema local, nadie dice nada”, agregó.

Consultado sobre una posible salida a este problema explicó que la única forma es cambiar el gobierno, la Constitución Nacional y reestructurar la fuerza pública. “Tenemos un gobierno mafioso y debemos cambiarlo, no hay de otra”, finalizó .

Intenso control en el puente

Los controles de militares brasileños se centran en la cabecera del Puente de la Amistad. Allí, al azar eligen los vehículos que son sometidos a una intensa revisión, igualmente, paran a los motociclistas y peatones para el mismo fin. Las personas son sometidas a cateos personales, además de exhibir todas sus pertenencias, vaciar bolsos carteras y cualquier otro bulto. Los vehículos también son revisados pormenorizadamente y los agentes incluso se suben a los rodados para verificar todos los compartimientos. Asimismo hay agentes apostados en el medio de la pasarela internacional para combatir el “contrabando rapel”, denominación que se da a la práctica de contrabandistas que arrojan mercancías desde el Puente de la Amistad al río Paraná.

Los controles hacen que el paso fronterizo se haya tornado menos fluido. Los agentes afirman que harán lo posible de no generar filas vehiculares por lo que la verificación se hace de forma aleatoria.

