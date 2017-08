IPS pretende convertir hospital solo en puesto de salud en Hernandarias

HERNANDARIAS. El presidente de la Junta Municipal, Aniceto López (PPS) indicó que el Instituto de Previsión Social pretende construir solo un puesto de salud en el predio donde está varado hace cuatro años el futuro hospital. Por ese motivo, los ediles y el intendente Rubén Rojas (ANR) se reunirán con el presidente de la previsional, Benigno López.

Los ediles se mostraron preocupados por la intención de disminuir la capacidad del centro asistencial, por la cantidad de asegurados que residen en Hernandarias y porque también sirve de referencia para la zona norte del décimo departamento.

Así también, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal se declaró de interés social la continuidad de las obras para el futuro hospital en la comunidad. Además, acordaron una reunión con el titular de la previsional para el próximo martes 22 de agosto, en horas de la mañana.

“Tenemos información que de 5 mil metros cuadrados que estaba prevista la construcción, que en poco tiempo se aprobaría en el consejo de IPS, baja a 1.400 metros cuadrados. De 30 camas bajaría a 10, ya no habría internación, de un hospital que funcionaba bastante bien y demolieron, ahora se convertiría solo en un puesto de salud”, puntualizó López.

El presidente del plenario señaló que harán todo lo posible para que se tenga en cuenta el proyecto inicial y que no descartan movilizaciones en caso de no tener en cuenta el pedido de los asegurados.

“Lo que queremos es recuperar lo que teníamos y mejorar, por supuesto. Haremos una tenaz lucha en el caso de que no quieran escucharnos. Sabemos que este Gobierno es bastante fuerte en cuanto a decisiones, es una dictadura en una supuesta democracia, pero igual vamos a luchar”, aseveró.

