Derrota deja muchas dudas sobre el futuro de 3 de Febrero

Un manto de dudas sobre el futuro dejó ayer 3 de Febrero al sucumbir 2-1 contra Santaní, en Ciudad del Este. Queda con 3 puntos de ventaja sobre el norte cuando restan 6 fechas para la conclusión del campeonato Intermedia.

La visita aguantó los embates iniciales del rival, que como la fecha pasada presionó con insistencia desde el inicio. Pero esta vez no anotó la diferencia, porque careció de precisión y puntería a la hora de la definición.

Santaní, en la primera opción que gestó en ofensiva abrió el marcador por conducto de Paredes y golpeó al fronterizo. Este, se desdibujó tácticamente y empezó a aflorar la intranquilidad, y la falta de seguridad en la administración de la pelota. Sin mucha claridad apostó a la paridad, pero no hubo conexión entre el medio y ataque.

El cuadro norteño ganó casi todas las jugadas aéreas y hasta los rebotes, las pocas veces que el “3” se adueñó de dichas acciones, no tuvo el final que necesitaba. Bien parado, Santaní cerró los espacios e iniciativas anunciadas y reiterativas del esteño.

Gómez aumentó el marcador, de tiro penal, el cual sirvió para que el local intentara con mayor ahínco la reacción. Con Andersen mejoró la tenencia de la pelota, pero siguieron las imprecisiones, sumadas a la cierta dosis de desesperación. Aún así, dos pelotazos impactaron en el pórtico rival.

Sandoval descontó, al finalizar una buena jugada colectiva y despertó la ilusión de alcanzar el empate, pero el tiempo resultó corto y el equipo perdió el control emocional, que le impidió jugar con inteligencia. Perdió el partido y el miércoles recibirá a River Plate con la obligación de recuperarse, caso contrario, el sueño de volver a Primera División correrá serio riesgo.

Mucho público

Una respuesta inusual tuvo 3 de Febrero de parte del público. Más de 1.500 personas presenciaron el duelo dominical, a pesar del frío y la inclemencia del tiempo que se tuvo en la región esteña en la madrugada. El apoyo inicial se transformó en abucheos para determinados futbolistas, cuando las imprecisiones y la falta de determinación fueron la tónica.

