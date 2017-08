Intendente se atribuye “superpoderes” y anula varias decisiones de la Junta

La intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), atribuyéndose “superpoderes” anuló varias decisiones de la Junta. La jefa comunal se basó en la suspensión temporal, por orden judicial, de los efectos de tres sesiones del legislativo. Los concejales consideraron que el juicio de amparo está pendiente de resolverse por lo que la misma no puede dar por anulada las sesiones.

McLeod bombardeó con notas y mensajes, ayer, a los concejales municipales para comunicarles que anuló varias de sus decisiones sobre levantamiento de vetos, entre otras aprobaciones. McLeod de Zacarías dio por anulada las sesiones de fecha 25 y 31 de julio, además del 4 de agosto. Envió varios mensajes en los cuales informó que se consideran aprobadas de forma ficta varias adjudicaciones que los concejales habían rechazado. Se trata de convenio con Capaco, compra directa de podadoras y motosierras, adjudicación a la firma Classic Muebles para compra de sillas, adjudicación a la empresa Ita MotorÎ para instalación eléctrica nueva para distintas áreas verdes de la ciudad. Además, afecta a la resolución que declara patrimonio cultural y paisajístico a toda la finca del predio de la ANNP y a la adjudicación de la empresa Global Actividades para la adquisición de sillas de ruedas.

Igualmente, McLeod envió una nota informando que se devuelve la resolución por el cual se anula el nombramiento de Claudio Durañora, en el cargo de secretario adjunto. Alegó que esta remoción contraviene a una orden judicial de prohibición de innovar sobre el cargo de secretario de la Junta.

“Existe un juicio de amparo contra la Junta Municipal, en el marco el juez Silvio Rojas ha dictado una providencia admitiendo la medida de urgencia y la suspensión de todos los actos dictados por la Junta”, señala en el documento al que se dio lectura en la sesión de ayer. Incluso, la jefa comunal no admitió los cambios de miembros de las diversas comisiones de la Junta, por considerar nula la sesión en la cual se ha tomado dicha determinación.

La concejal Lilian González (ANR) pidió que se rechacen los mensajes y las notas, pues el juicio de amparo aún está pendiente de resolverse. “Se vale del amparo que no está firme. No hay razón alguna para que el ejecutivo tome medidas de esta naturaleza”.

También pidió que se haga constar en acta que la intendente será responsable civil y penalmente de todas las acciones que tomen. Su colega María Portillo (PLRA) también cuestionó que se den por anuladas las sesiones, cuando el juicio dn amparo aún está en trámite. Los ediles rechazaron estas decisiones.

Bancada HC abandonó la sesión

Los concejales de la bancada oficialista denominada HC, Alejandro Zacarías, Miguel Coronel y Perla de Cabral abandonaron ayer la sesión de la Junta. Consideraron que la reunión es nula porque el orden del día no fue publicado 24 horas antes como lo exige el reglamento interno. Sin embargo, la mayoría de los ediles se mostraron conformes con la convocatoria y prosiguieron con el desarrollo íntegro de la sesión.

“No está en sus cabales”

La concejal Lilian González (ANR) dijo que la intendenta no está en sus cabales, pues si considera ilegal la sesiones de la Junta pero sigue enviando notas al legislativo. “Creo que no está su cabales o sus asesores no están en sus cabales. Que entienda y atienda para juzgar a este cuerpo legislativo y hasta dónde llega sus limitaciones y sus funciones. Que respete y si considera que esta Junta está actuando de forma ilegal que deje de enviar una sola nota a esta Junta hasta tanto el juez dictamine lo que tenga que dictaminar”, sentenció.

“Se está masacrando al órgano legislativo”

El concejal Herminio Corvalán manifestó que se está masacrando un órgano legislativo. Quiero llamar la atención de toda la ciudadanía, de los esteños que pagan sus impuestos sobre lo que está ocurriendo en esta institución. Se están gestando atropellos y es un peligro para la democracia. Hay un quiebre institucional. Están atropellando principios constitucionales, se está coartando y masacrando un órgano legislativo que es la encargada de legislar y de ser contralor del ejercicio administrativo. Esto es una dictadura y el tilingo de Javier Zacarías cree que con estas acciones van a seguir sometiendo a la población. A todos los lacayos le llamo la atención, su hijos van a pagar estos hechos de corrupción. Se está pasando de raya, el responsable es el desquiciado Javier Zacarías ”, manifestó.

