Serias falencias en informe de ejecución de Sandra McLeod

La intendente municipal de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR) remitió un informe de ejecución presupuestaria incompleto y los concejales municipales hicieron varias observaciones. Es correspondiente al primer cuatrimestre del año. El tema fue tratado en la sesión de la víspera.

El dictamen de la comisión de legislación integrada por los concejales Lilian González (presidente), Miguel Prieto y Juan Ángel Núñez (miembros) concluyó que la intendencia municipal no cumplió con su deber de brindar informes sobre sus gestiones. Entre los cuestionamientos señalaron que el informe se presentó sin especificar la operación mensual de ingresos y egresos, y no se remitieron las modificaciones realizadas por el ejecutivo municipal sobre programas de presupuestos. Además, los dictaminantes indicaron que la intendente McLeod no envió una serie de documentaciones solicitada, vía nota por la Junta. Entre los documentos omitidos figuran los referentes a los ingresos como copia de informes de recaudaciones o arqueo diario de cajas, copia de boletas de depósitos de recaudaciones, copias de extractos bancarios de todas las cuentas, de los egresos, detalle de pago de deuda flotante, detalle de pago de bonificaciones y gratificaciones, detalle de pago a personal contratado con el listado de funcionario contratado, justificación de usos de días de trabajo, copia de orden de pago, entre otros.

Igualmente, no se remitieron documentos sobre transferencias de corriente al sector privado con la lista de institución beneficiada, copias de rendición de cuenta de las comisiones, entre otros. También, el informe carece de informes sobre servicio de deuda pública como la copia de orden de pago, copia de resolución que autoriza el préstamo, etcétera.

En cuanto a construcciones no se enviaron datos sobre proyecto u obra ejecutada, ubicación de la obra, copia de certificado de obras, etcétera. Asimismo se omitieron documentos sobre transferencia de capital al sector privado como institución o comisión beneficiada, objetivos y fines de la institución beneficiada, entre otros.

En cuanto a deuda pendiente de pago de gastos de capital, no se envió nombre de beneficiario, copia de contrato, copia de orden de pago, entre otros.

El concejal Miguel Prieto, uno de los dictaminantes manifestó que el informe se había enviado junto a los más de 24.000 copias de documentos. Aclaró que el informe no se puede aprobar o rechazar sino hacer las observaciones correspondientes.

