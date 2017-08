Denuncia pedido de coima en puesto de control del Km 60

Un camionero denunció que funcionarios de Detave le exigieron G. 20.000.000 para no incautar los 4.500 kilos de tomate ilegal que transportaba. El trabajador del volante dijo que incluso un policía le dijo que no tendría problemas para llevar la carga desde Alto Paraná hasta Asunción.

El chofer que trasladaba la carga aseguró que un policía le dijo que sí podía llevar dichos productos, pese a que no tenía documentos, pero como no pagó la coima -denunció- le incautaron los productos.

La incautación se produjo en un puesto de control de Alto Paraná el martes a la noche. La carga de tomates, aproximadamente de 4.500 kilos, iba junto con baldosas de cerámica. El conductor del rodado, Silvio Benítez, relató que iba trasladando la carga de baldosas, cuyas documentaciones sí tenía en regla y, a la altura del kilómetro 14, alzó las cajas de tomate.

“Una patrullera estaba viendo cuando cargaba y yo le pregunté al policía si no iba a tener ningún problema con hacer el traslado y, como me dijeron que no, continué. Aproximadamente en el kilómetro 60, me detuvo una patrullera y me pidieron G. 20.000.000 para dejarme pasar; yo no tengo esa plata”, relató.

El comisario José Velázquez detalló que los tomates serán remitidos a la Senave, para que se les practique todos los estudios necesarios y, si son aptos para consumo humano, serán donados a instituciones de beneficencia.

En la misma jornada, agentes del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial incautaron cargamentos de 3.000 y 600 kilos de pollos faenados. Por otra parte, en la zona de Ñemby se realizó un allanamiento en una casa comercial donde se incautaron productos como cerveza, azúcar, vinos y aceite.

Comments