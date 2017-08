Estudiantes marcharon por incumplimiento del MEC

Con pancartas que indicaban “La lucha no continúa, es continua”, “Queremos todos los libros, todos los años en febrero”, entre otros, estudiantes de diferentes instituciones educativas del Alto Paraná marcharon ayer, en el microcentro de Ciudad del Este. Exigieron que los libros lleguen en el mes de febrero y no a mitad de año y piden el aumento de la inversión del PIB del 7% para el sector educación.

Participaron alumnos de los colegios Roberto L. Pettit, Atanacio Riera (Área 1), Colegio Nacional Área 3, Tte. 1ro Manuel Cabello, todos de Ciudad del Este y el Colegio Dr. Raúl Peña, de Presidente Franco. Los estudiantes iniciaron su concentración en la Plaza de la Paz y marcharon por la avenida Pioneros del Este, hasta la rotonda del Oasis, microcentro de la capital departamental y retornaron hasta el lugar de partida.

Si bien la concurrencia de los alumnos no fue masiva, los represen-tantes de las instituciones presentes hicieron sentir su reclamo durante la movilización con sus pancartas, himnos coreados y gritos de exigencias.

Sara Hermida, coordinadora departamental de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY), dijo que con esta movilización están reme-morando la movilización de hace dos años atrás, donde exigían que los materiales didácticos lleguen a todos los colegios de la región. Este año, llegaron los libros, pero en julio pasado y no en febrero como fue el compromiso del MEC.

“Los libros llegaron casi al terminar el año, y muy pocos ya son los que lo van a usar porque muchos nos vimos obli-gados a comprar o hacer copias para desarrollar las unidades”, indicó al mismo tiempo de decir que ahora los materiales dejaron guardados en las bibliotecas para que utilicen el próximo año.

La joven lamentó que el incumplimiento del Estado en ese sentido les afecta tremendamente en el buen desarrollo de clases. “En algunas materias los maestros te exigen que compres libros, algunos pueden, los otros no y eso genera retrasos en el desarrollo de contenidos”, señaló.

“Nos viramos con copias, pero el MEC debe cumplir su compromiso y exigimos ya de antemano que por lo menos el próximo año los libros lleguen en febrero, cuando se inician las clases”, acotó.

Entre las exigencias también están el aumento de la inversión del PIB a 7% para mejorar la educación y capacitación constantes para los profesores, además de ir mejorando las diferentes infraestructuras en los colegios.

“Me va a dificultar mucho para el CPI”

Yonatan Candia, del Colegio Nacional Roberto L. Pettit, ubicado en el Km 8 Acaray, de CDE, resaltó que este problema retrasa el proceso de clases y que les perjudica bastante.

Yo estoy cursando el tercer año de la media y el año que viene ya debo empezar la universidad. Si no desarrollo por ejemplo todas las unidades de Castellano, eso me va a dificultar muchísimo para el CPI (Curso Probatorio de Ingreso)”, se quejó.

Manifestó que es muy desagradable empezar las clases con la incertidumbre ya que nunca saben si llegarán o no los libros y que eso retrasa el desarrollo de las materias.

Pidió al Estado paraguayo más interés en la educación de los jóvenes y que no sigan justificando sus falencias. “Ante cualquier reclamo ponen una excusa y eso no debería ser así. Lo correcto es que vean maneras de solucionar las falencias y brindarnos lo que necesitamos”, dijo el alumno.

“Pierden puntajes y no avanzan en las tareas”

Gladys Giménez, madre de uno de los alumnos manifestantes, dijo que la situación afecta la economía familiar, porque deben comprar los libros para que sus hijos puedan estudiar. “Los chicos pierden puntajes en algunos trabajos prácticos si no tienen libros y no pueden avanzar con sus tareas. Por eso muchos padres no tenemos otra alternativa que comprar los materiales que el MEC se comprometió a brindar”, señaló.

“La educación supuestamente es gratis pero los materiales llegan casi al término del año lectivo y nos vemos obligados a gastar en la compra de libros y también los cuadernos que teóricamente deberían recibir”, cuestionó la madre.

La mujer apoyó a los chicos en la movilización y también pidió que más padres se sumen a este tipo de reclamos.

Además, pidió a las autoridades competentes a que se mejoren otros aspectos como la asistencia y capacitación de los profesores.

