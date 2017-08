Paciencia, la clave para el triunfo de 3 de Febrero

El 3 de Febrero corrigió la falencia anterior y apeló a la paciencia para llegar a los goles y vencer con claridad 2-0 ayer a River Plate. Con el triunfo mantiene 3 puntos de diferencia sobre su escolta en Intermedia, cuando quedan 5 fechas para la culminación del campeonato.

El predominio inicial no se tradujo en goles, porque el Kelito cerró su portería con estupendas intervenciones de Morale, el cuidavallas. A las insistencias del equipo fronterizo, el golero respondió con solvencia, inclusive, tapó un penal a Giménez.

La visita asomó algunas acciones ofensivas al arco de Samudio, pero sin consecuencias, con el esteño Santander en la gestión de jugadas en ataque. El “3” no tuvo la fórmula para romper la paridad en el partido.

La fase de complementaria fue diferente, pues el local ingresó con mayor determinación, pero sin perder la paciencia. La presión desbordó la resistencia de Morales, que rebotó un tiro libre y el brasileño Machado abrió la cuenta para desatar el delirio en las tribunas, merecidamente.

River buscó y encontró espacios para la reacción. Usó bien el carril derecho para apostar a la paridad, pero no tuvo claridad ni peso en el área adversaria. Y el rojo apeló a los contragolpes, que tuvo varios, más sin definición.

Tanta insistencia hubo, un remate de Martínez impactó en el parante derecho de arco rival y luego Llamas aniquiló al Kelito sobre el final para que 3 de Febrero recupere la sonrisa y siga con chances elevadas de volver a Primera División.

Santaní no falla y Yegros se acerca

Santaní hizo lo justo anoche y venció 2-1 a Ovetense para mantenerse en zona de ascenso a Primera División. Fue por la fecha 25 del torneo Intermedia y se disputó en el estadio Juan José Vázquez. Fulgencio Yegros se metió seriamente en la discusión por un lugar en el sitio de privilegio, al imponer 2-1 a Caaguazú, de visitante. Se pone a 3 puntos del segundo lugar y a 6 del puntero, cuando restan 5 fechas para la conclusión del campeonato.

Otros resultados: Sportivo Iteño 5-0 a Olimpia de Itá, 22 de Setiembre 3-1 Guaireña, Liberación 2-1 Gral. Caballero, Caaguazú 1-2 Fulgencio Yegros, Martín Ledesma 1-2 Caacupé, Fernando 2-1 Resistencia, 3 de Febrero 2-0 River Plate.

