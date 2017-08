Violentos asaltos dejan un muerto y una mujer herida en Ciudad del Este

Dos violentos asaltos callejeros dejaron un muerto y una mujer herida en menos de 12 horas en Ciudad del Este. El caso fatal ocurrió a la medianoche de ayer y según sospechan los familiares, la víctima se habría resistido al atraco, por lo que recibió dos puñaladas.

El informe policial refiere que Petronilo Armin Orué Aguilar, de 42 años, se encontraba caminando por la vía pública en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Ana, a las 00:30, momento en que recibió dos puñaladas, una al costado izquierdo a la altura del corazón y el otro en el tórax. Si bien en el parte oficial no se menciona sobre las intenciones de atraco, los familiares de la víctima señalaron que un testigo comentó que la víctima se resistió al robo de su celular, por lo que fue herido de muerte. El presunto victimario se dio a la fuga tras el ataque.

Orué Aguilar fue auxiliado por Bomberos Voluntarios y derivado hasta el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este, sin embargo, no resistió las heridas y murió. El médico forense Wilfrido Cenoz diagnosticó como probable causa de muerte “shock hipovolémico”.

En tanto, el otro caso ocurrió ayer a a las 12:10 aproximadamente en la vía pública del Km 9, Acaray, donde resultó víctima de un disparo Liza Beatriz Cáceres Talavera, de 20 años. La misma conducía una motocicleta de la marca Kenton, color azul, chapa 205 CCH, en compañía de una adolescente de 14 años. A dos cuadras de llegar a su vivienda, la mujer fue interceptada por dos sujetos, quienes la intimaron con arma de fuego a detener la marcha y entregar el biciclo. La misma hizo caso omiso y aceleró la marcha, lo que derivó en que uno de los delincuentes le dispare por la espalda sin mediar palabras. La joven fue trasladada al Pabellón de Traumas en un vehículo particular. Los malvivientes huyeron sin lograr su cometido.

