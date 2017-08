Docentes decepcionados del gobierno marchan para exigir suba de salario

La movilización nacional de docentes tuvo alto acatamiento en Alto Paraná. Los educadores se congregaron en el Km 10, de Ciudad del Este, cerraron la ruta y marcharon para exigir la suba de salario. Repudiaron que el gobierno central se niegue a cumplir su promesa del aumento, pese a la firma de un acuerdo con el sector educativo y dijeron que están muy decepcionados. La medida de fuerza sigue hasta hoy.

Los representantes de diversos gremios como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Ministerio de Acción Sindical (MAS), Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), además de gremios de directores se unieron para la manifestación de ayer.

Desde tempranas horas una gran cantidad de educadores copó la rotonda del Km 10. Allí hubo micrófono abierto y expresaron su repudio por el incumplimiento de suba salarial que les habían prometido autoridades del gobierno central.

A las 10:00 cerraron la ruta VII y las avenidas paralelas por casi media hora en señal de protesta. Esto ocasionó una larga fila vehicular considerando que dicha zona es muy transitada. A las 11:00 los docentes marcharon desde el Km 10, hasta el Km 7, con cánticos y carteles bajo un intenso sol.

Lilian Figueredo, miembro del Ministerio de Acción Sindical (MAS) manifestó que el objetivo es que el gobierno cumpla con lo que prometió, pues habían firmado un acuerdo y ahora se desentienden del compromiso sobre suba salarial. Explicó que en febrero pasado se les prometió el aumento pero hasta ahora no recibieron. “Se habían comprometido en subir de 3% a 7% en el mes de julio pero no cumplieron. Además, exigimos el salario básico profesional y el plus por cada título obtenido. Nos pasamos capacitándonos para brindar mejor educación pero el ministerio no reconoce”, expresó.

Dijo también que están muy decepcionados del gobierno por no cumplir sus promesas con los educadores. “Estamos decepcionados de este gobierno que se hace llamar el mejor gobierno democrático. No nos queda otra cosa que utilizar el derecho consagrado en la Constitución Nacional, que es el derecho de manifestarnos”, agregó.

Igualmente, Figueredo reveló que hasta el miércoles a la noche hubo presiones del ministro de educación, Enrique Riera, para que no se manifiesten. “Recibimos presiones hasta anoche (por el miércoles) para que se frene la huelga pero esto fue una decisión gremial y no retrocedimos”, finalizó

Movilización en todo el país

Los educadores se movilizaron en todo el país para exigir la mejora salarial. En los diversos departamento hubo un acatamiento mayoritario. Exigieron el cumplimiento del salario básico profesional del educador, que ronda los G. 3.000.000. Actualmente, perciben G. 1.964.507, menos del mínimo legal, que es G. 2.041.123.

En enero pasado hubo una promesa en la agenda educativa de llegar al 6,4% por parte del Ministerio de Educación, pero no se cumplió. El Gobierno presentó el miércoles una contrapropuesta: un aumento del 8% a los docentes y funcionarios escalafonados de más de 20 años de antigüedad, que representa un beneficio para unos 20.500 maestros; un 5% para los docentes que tienen menos de 20 años de antigüedad, que beneficiaría a unos 40.000 de ellos, y un 3% adicional por capacitación en los cursos habilitados. Esto representaría unos G. 200.000 mensuales más para los docentes escalafonados, a partir de enero de 2018.

