¿Qué hacemos el finde?

La movida esteña prepara para este fin de semana varias actividades para romper con la rutina y divertirse con amigos o la pareja. Conciertos de rock, tributos a emblemáticas bandas, noche de sertanejo y retro son algunas de las alternativas. Además, siguen las funciones del Cine Italiano para disfrutar con la familia.

HOY:

Indie Rock: Eliana Valdez dará un concierto con lo mejor de The cure, The Strokes, Foster the People, The White Stripes, Kings of Leon, Capital Cities y muchos más. El show tendrá como escenario a Kilkenny CDE.

Noche de Samba & Pagode: El grupo “Só Diretoria” se presentá en vivo para brindar un show único con lo mejor de la Samba & Pagode. El concierto será en Época Show Bar.

Junior Rock Fest: El concierto solidario del Junior Rock Fest llega hoy a Liverpool. La segunda edición de la actividad benéfica organizada por la Cámara Junior Internacional de Ciudad del Este (JCI CDE) reúne a las bandas Tierra Roja, Hush 69, The Joparás y Ritmo Latino.

Ciclo de Cine Italiano: El Ciclo del Cine Italiano sigue en Cinemas Plaza. Hoy se proyectará la comedia, “La prima volta di mia figlia” (2015) de Riccardo Rossi. Las entradas son gratuitas. Todas las películas están en lengua italiana pero cuentan con subtítulos en español. Las proyecciones se realizan con el apoyo del Consorcio del Paraná Country Club, Shopping Plaza Jesuítica y SAX.

MAÑANA:

Retro Nigth: Época Show Bar invita a disfrutar de los mejores hits de todos los tiempos de la mano del grupo Boogie.

Fiesta Brasileira: Los mejores temas del momento en una fiesta con los mejores DJs locales para bailar toda la noche es la propuesta de la disco esteña Bunker.

Ciroc Party: Coyote CDE invita a pasar una noche única con los mejores repertorios del DJ Set.

