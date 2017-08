Paraguayo brilla en cine argentino

Enrique Bogado (53), oriundo de Itapúa, triunfa desde hace cuatro años en el cine argentino. Bogado vive en Argentina desde 1982 y aunque es floricultor, su pasión está en la actuación. Mobbing la intimación, Pago final, Negocio de familia y Biblioteca son algunos de los largometrajes en los que ha participado el paraguayo. Además, cuenta con una decena de cortometrajes.

El actor paraguayo creció en Pastoreo, distrito de Obligado (Itapúa), comentó que estudio Perito Agrónomo en la Escuela San Benito, después de terminar en 1982 decidió embarcarse rumbo a la Argentina, donde fue a vivir con sus tíos que tienen de profesión la floricultura. Sin embargo, Bogado explicó que su mayor sueño era llegar a la pantalla grande, dada la situación económica “el sueño fue postergado”.

“Todo pasa por algo, hace 4 años me invitó un amigo, quien es director de cine a participar en su película, ‘Mobbing la intimación’, acepté y desde ahí empezaron a llamarme de todos lados. Participé de ‘El agua y la muerte’, del director Silvio Gómez. Mariano González, también director de cine, me invitó a filmar con ‘El pago final’, ‘Negocio de familia´’ y ‘Biblioteca’”.

Dijo que, además, ha participado de cortometrajes como “La caña y dulce suegra” y “Desde el cielo”.

“Me dieron el gusto de hablar en guaraní en algunas películas. Ahora estoy ensayando una obra de teatro titulada ‘Líbranos del mal’, que se estrena en octubre. Soy miembro de un grupo de artistas del interior y latinos “Tatumulita Cine”, que ha impulsado mi carrera. Está integrado por cineastas de Posadas, Corrientes y Buenos Aires. Filmamos 2 cortometrajes, ‘ReNacimiento’ y ‘Cosas de familia’ que ya fueron a varios festivales internacionales y en diciembre, si todo sale bien, filmaré con ellos en Posadas la cinta ‘Teniente linyera’, que está bajo la dirección de Fabián Benitez y Laura Andino, que está en proceso la producción y tendré un buen papel ahí”.

Bogado indicó que en uno de los éxitos recientes, “Un gallo para esculapio”, hizo un casting para entrar y quedó para el papel. “Le encantó al director Bruno, el material es una serie de 10 capítulos producida por TNT Latinoamérica y Telefe. “Estoy en el primer capítulo como “el chatarrero”, es un papel pequeño pero fundamental, me tocó la escena puntual con el protagonista, me trataron muy bien en las filmaciones y participaron varios actores paraguayos. Fue mi debut en la televisión argentina y muy importante”.

“Siempre de adolescente decía que un día conocería el set de filmación y me decían seguí soñando y hoy conozco actores importantes. El respeto, la responsabilidad y la humildad te abren puertas. Estoy feliz porque siempre me llaman para hacer cosas como teatro, video clips o largometraje”, enfatizó.

Bogado actualmente cuenta con su propia florería aparte de dedicarse al arte escénico. Está casado con Rosalina Gómez, también paraguaya e integrante del set de actores de “Un gallo para esculapio”.

“Un gallo para esculapio” va por el tercer capítulo

Nelson, un muchacho humilde, viaja desde Misiones hasta Buenos Aires en busca de su hermano trayéndole un gallo de riña. Al no poder encontrarse con él, emprende su búsqueda por el difícil escenario del conurbano bonaerense en el trayecto conoce a un chatarrero (interpretado por Enrique) que le ayuda a buscar a su hermano.

Siguiendo las pistas sobre su paradero, se vincula con Chelo, gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto y maneja –además- otros negocios, entre ellos el de la venta de garrafas y… las peleas de gallos. Pronto comenzará a sospechar que este personaje está vinculado con la desaparición.Decidido a descubrir qué pasó con su hermano, el joven se infiltra en la banda de Chelo y en el entorno del desaparecido.

