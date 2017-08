Escuela aún funciona con aulas de madera y letrina

La Escuela Básicia N° 5.799, Manuel Conchita, de Yguazú aún funciona con dos aulas de madera y una letrina. La institución cuenta con 109 alumnos en su mayoría indígenas de la parcialidad Mbya Guaraní. Funciona desde el jardín hasta el noveno grado. Hace dos semanas, el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías, en su rendición de su cuarto año de administración, había asegurado que ya no existía “ni una sola aula de madera”.

Se trata de la escuela de la Comunidad Indígena Remanso Toro, ubicada a la altura del Km 49. La institución funciona desde el año 1996 y en la actualidad ya tiene 109 estudiantes de diferentes edades. Incluso vienen a estudiar allí, alumnos de la comunidad vecina “Colonia Paraguaya”, donde sólo se enseña hasta el sexto grado.

Justo Zacarías, gobernador de Alto Paraná, había dicho en su rendición de cuentas del 16 de agosto pasado, que ninguna escuela tiene actualmente aulas de madera, e hizo alusión a que ese “gran progreso se dio gracias a su administración”.

En la actualidad, la institución educativa cuenta con tres aulas de materiales que fueron construidas por el gobierno departamental, pero no dan abasto, por lo que siguen utilizando las dos aulas de madera, que están allí desde que comenzó la historia de la “escuelita”. Lo que más lamentaron es que la obra no contempló la construcción de baños sexados, como en las demás instituciones, y por eso tratan de conformarse con una precaria letrina.

“Necesitamos por lo menos dos aulas más y con urgencia los baños sexados. También queremos el cercado perimetral que las autoridades se comprometieron a proveernos”, indicó el director de la escuela, Lorenzo César Benítez.

Pidió al Ministerio de Educación y Cultura para que el próximo año les llegue el almuerzo escolares, en muchos casos, esa sería la manera más segura de que los chicos reciban el alimento diario.

Otra necesidad de suma importancia en el lugar es la energía eléctrica, ya que sólo reciben ese servicio en media tensión.

El encargado de la institución dijo que reciben la merienda escolar y que con eso los alumnos logran consumir por lo menos una comida relativamente nutritiva durante todo el día.

“Siempre somos los olvidados del Estado. Pedimos que se acerquen y nos acompañen para que podamos continuar desarrollándonos a medida de lo posible”, acotó Benítez.

CULTURA

El distrito de Yguazú cuenta en su jurisdicción con tres comunidades indígenas: Remanso Toro, Puerto Juanita y Comunidad Caranda’y.

Entre los proyectos más innovadores de esta localidad se encuentra el “Circuito Vivencial Mundo Guaraní”, con el objetivo de rescatar las raíces de los nativos y mostrar sus culturas, pero esos aspectos al parecer se debilitan con el paso del tiempo.

Cada día son más los indígenas que dejan sus viviendas para ir a trabajar como jornaleros de los inmigrantes que vive en Yguazú.

Muchos dejaron de cultivar sus productos por falta de apoyo y por que no logran abastecerse de esa manera. Prefieren trabajar como jornaleros en chacras ajenas para asegurar un poco de dinero y así comprar la comida diaria para sus familias.

Remanso Toro es una comunidad que tiene 58 familias en la actualidad.

“No dejamos de lado nuestro jeroky”

Lorenzo César Benítez, manifestó por otra parte que como comunidad indígena que son, siempre realizan sus tradicionales bailes con los niños, para no perder sus costumbres. “No dejamos de lado nuestro jeroky. Cada viernes también nos reunimos en nuestro templo y ejecutamos nuestro mba’e pu, que son instrumentos musicales que nosotros mismos elaboramos”, señaló.

Recordó que cada 19 de abril festejan de manera más intensa el día del indígena, y que tratan de cuidar todas las tradiciones que heredaron de sus antepasados. El saludo de los nativos es “Aujete”, que significa “Hola”, “Buenos días” o “Buenas Tardes”, y es el saludo que utilizan todos en la comunidad.

Benítez y los demás líderes de las comunidades tienen la misión de enseñar a los niños todas las creencias y tradiciones de los Mbya Guaraní, para que nadie olvide nunca de dónde provienen.

“Queremos trabajar pero necesitamos alimentarnos mejor”

Víctor Romero, cacique de la comunidad, manifestó que muchos de los hombres de su grupo salen del lugar en busca de trabajo y que no lo pueden evitar.

“Pocos son los que se dedican al cultivo en sus propias casas porque no tenemos herramientas y aunque queremos trabajar, necesitamos alimentarnos bien”, señaló.

Romero expresó que los alimentos escasean, y que de esa manera no tienen la fuerza necesaria para trabajar y apostar en sus propias chacras como fuente de ingreso.

Entre sus peticiones mencionó la donación de herramientas, semillas y también un acompañamiento técnico para la agricultura, pero con alimentos que los ayude a trabajar con más fuerza. “No podemos trabajar sin alimentarnos bien. Aquí los alimentos a veces escasean, por eso necesitaríamos un acompañamiento bien fuerte. Queremos trabajar pero necesitamos alimentarnos bien y eso es lo que no conseguimos. De nada nos servirán las herramientas si no tenemos fuerzas para trabajar por no alimentarnos bien”, reiteró.

Las familias del lugar se dedican además a la artesanía, como el tallado en maderas y otros materiales que provienen de la naturaleza.

Comments