Pobladores de Itakyry piden la reposición de médicos trasladados

ITAKYRY. Los pobladores y autoridades del distrito norteño reclaman la falta de médicos en el Centro de Salud de esta comunidad, a causa de los traslados de especialistas de la Décima Región Sanitaria y sin la reposición correspondiente. El intendente Carlos Soria (ANR) señaló que a falta de médicos el servicio de salud está totalmente descubierto y debilitado.

Hace un mes aproximadamente, la Región Sanitaria del Alto Paraná dispuso el traslado de dos médicos del Centro de Salud de Itakyry, que funciona las 24 horas a través de un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud. Hasta el momento no hubo reposición en el lugar de estos especialistas.

“No estamos en contra de los traslados, pero necesitamos que se repongan los especialistas en los espacios que quedaron, no podemos dejar a toda una comunidad sin médicos. Además, es un reclamo no solo de las autoridades, sino de la población en general”, aseveró el intendente.

Soria se mostró preocupado porque luego de muchas gestiones se logró que el centro asistencial funcione las 24 horas y que sería una lástima que no se repongan a los especialistas, porque es de referencia en la zona norte del departamento.

“Es muy justo nuestro reclamo porque la gente está desesperada por la falta de médicos y es muy preocupante la situación, por lo que preparamos una nota para que se pueda reponer a los médicos. Luchamos mucho para que funcione bien el sistema de salud en Itakyry y queda mal que nos quiten al personal de la salud, esto no está justificado bajo ninguna circunstancias”, se quejó.

El jefe comunal señaló que aún no recibieron ninguna respuesta concreta de la institución sanitaria, por lo que tuvo que recurrir al ministro de Salud Antonio Barrios, quien se comprometió a enviar más profesionales al centro asistencial.

Así también, intentamos comunicarnos con el director Gustavo Giubi, pero este no contestó las llamadas.

