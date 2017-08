Con un discurso contra la corrupción Aguinagalde llega a Honor Colorado

El senador Nelson Aguinagalde se acopló oficialmente al equipo autóctono de Honor Colorado con un discurso contra la corrupción. Irónicamente el parlamentario cuenta con 18 denuncias, en su mayoría por lesión de confianza, durante su gestión como gobernador del Alto Paraná, periodo 2008-2013.

El equipo de los autóctonos, que está liderado a nivel regional por el diputado Ramón Romero Roa, es uno de los grupos políticos más críticos a la corrupción de la gestión de los Zacarías. Por este motivo la adhesión de Aguinagalde, quien cuenta con una serie de denuncias justamente por corrupción de la época en que fue gobernador, deja descolocados a algunos dirigentes, pues no condice con el discurso de transparencia de los referentes.

El senador tiene a su favor los fueros parlamentarios, por lo que hasta el momento no tiene ninguna condena en su contra en los casos de lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, perturbación de servicios públicos, entre otros, que en total suman 18.

Aguinagalde busca nuevamente ocupar una banca en el Congreso, pero esta vez en la Cámara de Diputados, a fin de seguir gozando de los fueros que le brindan impunidad en las causas.

Según la dirigencia afirma que además de la diputación, el senador pretendería acceder a cupos a la Junta Departamental para sus allegados políticos.

El doctor Iván Sosa, postulante a la diputación, calificó de “vital” la adherencia “porque Aguinagalde tiene un equipo estructurado y espacios electorales conquistados”. La candidatura a la diputación para el senador aún no está confirmada, teniendo en cuenta que el número uno le corresponde a Ramón Romero Roa y el dos a Sosa. Al respecto, el doctor dijo que ceder su candidatura a Aguinagalde dependerá de la dirigencia, pero que no tiene problemas si se llega a un acuerdo.

Agregó que los problemas judiciales son cosas personales. “Allá él con su conciencia”, indicó.

