Horóscopo 29 de agosto del 2017

ARIES: Te sientes mal y estás deprimido porque la persona querida no responde a tus esfuerzos para interesarla entonces ya no sabes qué hacer, no sabes cómo manejar el tema; el ámbito planetario revela que vale la pena insistir, porque será el gran amor de tu vida. La paciencia será tu mejor aliado para lograr al éxito. NÚMERO PREDILECTO: 86 PIEDRA ENERGÉTICA: CRISTAL DE ROCA

TAURO: Hoy ocurrirá algo placentero con una persona del sexo opuesto, que por lo tanto todavía no está lista para una aventura contigo; entonces parece que con paciencia podrías llegar a algo más íntimo. Vas a encontrar un objeto que habías extraviado y que te hacía falta desde algunos días. NÚMERO PREDILECTO: 65

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

GEMINIS: Por lo general no dura mucho tiempo un romance amoroso contigo; te gustan los cambios y tenés dificultades para mantener una relación duradera. Siempre encuentras alguien más atractivo rápidamente. Tu salud es inestable, sos muy sensible a los cambios repentinos de tiempo. NÚMERO PREDILECTO: 19

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

CANCER: Tus facultades intelectuales están en alza, vas a poder solucionar un problema delicado. Hoy sería mejor hacerte ayudar para hacer cualquiera tarea difícil o postergarla; todo eso porque en este día tenés que cuidar bien tu columna vertebral, hay riesgo de lumbago. NÚMERO PREDILECTO: 75

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

LEO: Cuida tu dinero porque los astros indican que podrías ser víctima de un robo por causa de tu negligencia. En tu trabajo aprovecha más de la ayuda que te brinda un señor mayor, su experiencia es segura y podés sacar provecho para crecer y ascender más rápidamente. NÚMERO PREDILECTO: 8

TALISMÁN DEL DÍA: COLLAR DE PERLAS

VIRGO: Si piensas que un obsequio costoso haría progresar tus maniobras para conseguir el amor de una persona de cabello castaño claro, te equivocas; el resultado será mejor usando el romanticismo con palabras dulces y afectuosas. Vigila tu tensión arterial, no es el momento de enfermarte. NÚMERO PREDILECTO: 47

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

LIBRA: Es una buena jornada para terminar con una tarea que te procurará algunos ingresos económicos interesantes. En otro ámbito, tu espíritu aventurero, tu gusto para lo insólito y fuera de lo común te traerá grandes satisfacciones y sensaciones nuevas en tu vida sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 72 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

ESCORPIO: En tu trabajo el ambiente es positivo, vas a cumplir todas tus tareas con un mínimo de esfuerzo Se dice que sabes manejar con generosidad e imparcialidad los asuntos delicados en tu familia como en tu trabajo; llega el momento de demostrarlo en tu propio hogar. NÚMERO PREDILECTO: 59

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CLARO

SAGITARIO: Un nuevo contacto con la realidad va a despertarte y tomarás conciencia que tu trabajo actual es bastante lucrativo, que no sirve buscar otro. Tenés ganas de vivir en un ambiente más lujoso, tener el último modelo de auto, tu casa propia, etc… Sigue así, lo vas a conseguir. NÚMERO PREDILECTO: 52

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

CAPRICORNIO: Un poco de incertidumbre por la mañana que resultará de una falta de comprensión por tu parte, respecto a un negocio que no te encanta a primera vista. Aprovechas del ambiente astral favorable para reanudar una relación que fracaso desde hace poco. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 29

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

ACUARIO:No tenés porqué interpretar como un fracaso el reciente disgusto sentimental que sufriste; es solamente pleito de enamorados. Aprovecha el día de hoy para acercarte de nuevo, te beneficiarás del apoyo del planeta Júpiter, el astro beneficioso del Zodiaco y de Venus el planeta del amor. NÚMERO PREDILECTO: 49 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

PISCIS: Tu desorden y tu falta de organización en tu trabajo te perjudicarán hoy. Prepárate antes de presentarse frente a los demás, olvida tus problemas personales, concéntrate en tu labor y un éxito; caso contrario, será difícil cumplir con todas tus tareas. Digestión difícil por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 6 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

