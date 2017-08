Joven activista social se lanza para diputado

El joven activista social José Ayala Cambra, finalmente se lanza como candidato a diputado por el Partido Patria Querida, en Alto Paraná. Esta semana se estaría dando apertura de una lista con nombres para la concejalía departamental, muchos de ellos jóvenes, figuran que ingresan a la política y que buscan ofrecer una opción diferente a las viejas estructuras.

Luego de varias reuniones y tras conseguir en apoyo del sector Agro y muchos grupos cívicos de Ciudad del Este, Ayala Cambra, confirmó en en un 95 % que lanzará su candidatura por la diputación nacional.

“Hay una coyuntura favorable para la candidatura. La tarea es difícil pero estamos armando un muy buen equipo, un equipo novedoso. Vamos a presentar una lista, no con personas de rellenos sino una lista con profesionales”, manifestó el patriaqueridista. Además, adelantó que no presentarán candidato para la gobernación.

El joven dijo que va a trabajar apoyando a Fidel Zavala, quien es candidato número 1 para la senaduría y Nani Arrúa, como la número 2, del Partido Patria Querida.

Al principio, se buscaban las alianzas para unificar la lista para la gobernación , pero no se logró. “Se estaban analizando las posibles alianzas para que se dé la gobernación pero eso no pudo avanzar porque cada agrupación está fuerte con lo suyo. Todos están con su propia carrera, cada uno mira su propio camino”, señaló.

Con respecto a su candidatura, dijo que solo falta que firme el formulario ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y mientras eso se aguarde, “incluso muchas cosas aún pueden suceder”.

Manifestó que está comenzando una nueva era, donde los jóvenes comienzan a despertar, haciendo alusión a que muchos otros jóvenes se irán sumando al trabajo político.

“Los acontecimientos importantes de nuestra era democrática vemos que la mayoría de ellas fueron protagonizadas por jóvenes. El marzo paraguayo, este marzo paraguayo de 2017 en donde los jóvenes le dijeron NO a la reelección. UNA no te calles, el levantamiento de los chicos de la secundaria, todas esas acciones son acciones políticas”, indicó al mismo tiempo de destacar que “el joven siempre tiene esa inquietud de trabajar por lo público”.

Aseguró que los partidos políticos tienen estructuras que no son adecuadas para los jóvenes de ahora, y que el problema es representación política. “Esa representación política, vienen en su mayoría de los que nacieron en una era dictatorial y tienen valores muy diferentes a los que tenemos nosotros los jóvenes de ahora. Estamos en una nueva era de comunicarnos diferente, nueva forma de ver la vida, que hoy las propuestas políticas en general no están reflejando eso, y eso da un espacio para que jóvenes se vayan candidatando”, enfatizó.

PROPUESTA

Ayala Cambra afirmó que con el apoyo de sus pares, quiere proponer un nuevo modelo de desarrollo, en donde se haga mayor énfasis al sector privado y a los organizadores de la sociedad civil.

“Basta ya de que el Estado tenga que regalar todo. Es más factible ver la forma en que nos direccionen, nos incentiven de manera correcta y conjuntamente, con el sector privado, y con las organizaciones de la sociedad civil para que se lleve adelante algo que en el mundo académico se llama Valor compartido”, mencionó.

Dio como ejemplo de esa forma de trabajo a la Comunidad Indígena de Los Aché, de Puerto Barra, que salieron de los montes y en vez de mendigar y depender del Estado, optaron por trabajar con ayuda del sector privado y de organizaciones civiles como es de público conocimiento.

“Son un ejemplo para todas las comunidades, no solo para los originarios. Nos enseñan a revalorizar el trabajo, el esfuerzo, la iniciativa privada y las obligaciones. Todos hablamos mucho de derechos, pero es importante resaltar el compromiso propio con el desarrollo”, acotó.

Comments