Justicia Electoral falla contra Friedmann

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no dio curso favorable a la intención del gobernador Rodolfo Friedmann de anular la resolución por la cual se aceptó su supuesta nota de renuncia. Óscar Chávez ahora busca ocupar el cargo.

El TSJE rechazó el pedido de nulidad y en consecuencia, confirma la decisión del Tribunal Electoral de Villarrica que había rechazado el pasado 11 de agosto la acción promovida por el gobernador para anular las resoluciones número 2 y 3 de la Junta Departamental.

En la resolución número “2” se aceptaba la supuesta nota de renuncia de Rodolfo Friedmann y en la “3” se designaba al concejal Óscar Chávez como gobernador interino de la Gobernación de Guairá.

De esta forma todo volvió a foja cero, queda en vigencia la renuncia de Friedmann y debe asumir la gobernación Óscar Chávez, aseguró su abogado Ramiro Sisul. El letrado acotó que con esto se agotaron todas las instancias en el ámbito electoral.

ACCIONA ANTE CORTE

En respuesta Friedmann manifestó que alrededor de las 19:30 de ayer interpuso un recurso de inconstitucionalidad que suspende inmediatamente los efectos de cualquier sentencia definitiva, de manera a seguir peleando por el cargo que considera es suyo.

Asegura que “lo que dice esa resolución es confirmar la sentencia de primera instancia, que no hacía lugar a una demanda de nulidad de dos resoluciones de la Junta Departamental. Esas resoluciones han sido anuladas por el propio cuerpo colegiado, no existen”.

Recalcó no haber firmado ninguna nota de renuncia, y que la resolución que aceptaba su supuesto abandono de cargo, ya fue dejada sin efecto en la Junta Departamental del Guairá.

Comments