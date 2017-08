Por represalias, concejales afirman que no cobran hace más de 3 meses

Los concejales municipales de Ciudad del Este dejaron de percibir sus haberes hace más de tres meses. En mayo fue la última vez que cobraron, ya con un mes de retraso. Los ediles afirman que esto sería como “una venganza de la intendencia por no aprobar su mala gestión”. Están analizando presentar una denuncia ante el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).

La situación genera malestar entre los concejales, quienes aseguran que la falta de pago se da por represalias, por querer ejercer la función de controladores. “Es muy claro. Por no someternos a sus caprichos y mala gestión (de la intendente Sandra de Zacarías), no nos están pagando”, manifestó Teodoro Mercado, presidente de la Junta Municipal.

La fecha de cobro de los concejales debería ser del 1 al 5 de cada mes, pero afirman que esta administración nunca respetó el plazo y menos ahora con tres meses de retraso.

El edil recordó que todo se generó a raíz del rechazo de la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2016 presentada por la intendente Sandra McLeod. En esa ocasión afirmaron que hay déficit de recaudación, baja inversión de fondos propios, modificación de presupuesto sin aprobación de la Junta Municipal y falta de documentación, por lo que les resultó imposible aprobar esa rendición.

“Por no avalar su mala gestión ellos se tomaron con nosotros. Es una práctica común que desarrolla esta administración y desde hace varios años. Cuando se hace oposición, simplemente no se les paga a los concejales”, indicó Mercado.

Recordó que lo mismo ocurrió con los concejales Nelson Maidana, Atilio Alegre y Lilian González, en el periodo pasado, por cuestionar a la intendencia.

Mercado dijo que ante esta situación, están analizando realizar una denuncia ante el Ministerio de Justicia y Trabajo.

En junio último, desaparecieron los equipos de sonidos de la institución que se utilizaban en las reuniones de la Junta. Se hizo la denuncia del hurto, se presentaron tres presupuestos al departamento de finanzas de la Municipalidad para la compra de los mismos, pero hasta la fecha no hubo respuestas.

La situación se complica ya que también hace mucho tiempo que no reciben el reembolso de la caja chica que se debería manejar, para los gastos extras que van apareciendo, como la compra de los equipos hurtados. “Están cortando todo lo que pueden. Este año, una sola vez recibimos caja chica y hasta ahora no nos reembolsaron algunos gastos realizados, pese a que realizamos la rendición de cuentas”, refirió el concejal.

Para salvar la situación, actualmente están utilizando un equipo pequeño de karaoke, para las sesiones de los martes, que es prestado por uno de los concejales.

Intentamos obtener la versión de la Municipalidad de Ciudad del Este, pero no logramos hablar con sus voceros.

Lamentan falta de seriedad de McLeod

El concejal municipal Herminio Corvalán, lamentó la actitud de la intendente municipal y la falta de seriedad en su trabajo, ya que pese a todas las diferencias, los salarios deben ser pagados.

“Van más de tres meses que no nos pagan nuestra dieta y el salario. Es de público conocimiento que hay una confrontación. Tenemos que coincidir de que hay una puja, creemos que por esa razón no nos están pagando nuestro sueldo”, confirmó por su parte el edil.

“La realidad de las cosas es que indefectiblemente tienen que pagar los salarios. No porque haya una confrontación deben dejar de cumplir. Pero es la forma en que están presionando, nos están acogotando”, añadió Corvalán.

“Se quiere trabajar, hacer bien las cosas, queremos controlar y eso les preocupa. Les molesta demasiado que le controlemos”, acotó.

“No estamos sujetos a lo que es la cuestión económica, en absoluto, al contrario, nos fortalece más y vamos a seguir batallando y luchando en lo que nos corresponde”, terminó diciendo.

“Hacen lo que quieren porque tienen sometida a la justicia”

El concejal Celso Miranda dijo que “ya van por cuatro meses que prácticamente no cobramos. No nos van a pagar. Ya sabemos los concejales que no vamos a cobrar. Hay una confrontación y por eso no nos pagan para hacernos sufrir. Intentan ahogarnos”, reclamó.

Recordó que la caja chica que recibían era de 5 millones de guaraníes para compra de insumos, tinta, tónner, papeles, mantenimiento de los equipos y que ahora ni eso llega. “Manejan como quieren, hacen lo que quieren y tienen la justicia de su lado y las denuncias contra ellos no prosperan. Pero algún día si pierden el poder, esto se les va a venir encima”, añadió.

Comments