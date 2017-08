Recurso de amparo sin sentencia

Ayer venció el plazo para dictar sentencia en el marco de juicio de amparo para anular tres sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, pero hasta anoche, el legislativo no recibió ninguna notificación. La acción fue planteada por la intendente, Sandra McLeod de Zacarías ante el juez Silvio Rojas. El magistrado había rechazado las pruebas de los ediles por lo que éstos habían apelado la resolución. Es decir, mientras no se decida el cuestionamiento de los concejales en la cámara de apelaciones, el juicio no se podrá finiquitar.

El objetivo de McLeod es dejar sin efecto todas las resoluciones mediante las cuales los concejales levantaron vetos sobre cuestionadas y millonarias adjudicaciones. Incluso la jefa comunal ya dio por anulada dichas decisiones, pese a que el juicio de amparo sigue en trámite.

