Sumarian a profesor de la UNE por supuesta extorsión a alumnos

Los directivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este (UNE) ordenaron la apertura de un sumario administrativo a un profesor, denunciado por supuestamente extorsionar a siete alumnos para aprobar una asignatura.

El abogado Hildo Mohr Benkenstein con matrícula N° 8.452, expedida por la Corte Suprema de Justicia, es profesor de la asignatura Práctica Profesional Civil y Comercial III del sexto curso, segunda sección, en la UNE.

Siete estudiantes del sexto curso de la promoción 2016 presentaron una denuncia ante el consejo directivo de la facultad contra Mohr Benkenstein. La queja señala que el docente habría aplazado a los alumnos para luego supuestamente solicitar la compra de componentes de computadora por valor cercano a 1.000 dólares, a cambio presuntamente de cambiar la nota.

Los alumnos entregaron a los directivos de la facultad captura de pantalla de mensajes de texto y audios como prueba de la supuesta extorsión.

Según los datos, los alumnos del último año de Derecho se presentaron en el examen de Prática Profesional Civil y Comercial en la última oportunidad y debían aprobar la asignatura con la finalidad de graduarse.

Los siete estudiantes (entre ellos un hijo de un docente de la UNE) indicaron que primeramente fueron informados sobre el aplazo en la asignatura y después supuestamente fueron extorsionados para aprobar la materia.

El profesor Mohr Benkenstein no habría entregado dentro de los cinco días posteriores al examen -plazo establecido en el reglamento de la UNE- el resultado de las evaluaciones en la secretaría de la facultad. Recién cuando el caso fue denunciado ante el consejo directivo, el docente habría presentado las calificaciones (de aprobación) de los alumnos.

Durante la sesión ordinaria de fecha 10 de julio de 2017, el consejo directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales resolvió la instrucción sumarial al docente Mohr Benkenstein, tras la consideración de la denuncia de los estudiantes.

Como juez instructor del procedimiento administrativo fue designado el abogado Pablo Lezcano Ferreira. A pesar de ser sumariado, Mohr Benkenstein no fue suspendido de la cátedra de Práctica Profesional Civil y Comercial III.

Desinformado

El profesor Hildo Mohr Benkenstein sostuvo que no puede opinar respecto a la denuncia, ya que no está al tanto sobre la acusación que pesa en su contra. “No puedo desmentir una denuncia que aún no conozco”, expresó.

El docente anunció que averiguará el caso en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales para después emitir un comentario.

