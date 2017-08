Docentes en estado de movilización

Los docentes disconformes con el 12% de aumento salarial permanecerán en estado de movilización, aunque aseguran que las clases están garantizadas para esta semana. Señalaron que aguardan que el gobierno incorpore una adenda para completar el 16%.

Silvio Piris, secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), uno de los que no estuvo de acuerdo con el ofrecimiento del gobierno de aumentar sus remuneraciones en 12% desde enero, aseguró que pese a que hoy se retiraron de la mesa de negociaciones “me parece interesantísimo, es un avance importante un 12% de aumento para los 80.000 docentes”.

Sin embargo, explicó que lo que no aprueban es que el acuerdo estipula que este porcentaje ya no se podrá incrementar, “lo que nos impide pelear en el Congreso para llegar a los 16%”, sostuvo. Dijo que los recursos podrían conseguirse sacando rubros superfluos como consultorías “que nunca se llevan a cabo y significan al menos US$ 25 millones de dólares”.

Por su parte, Gabriel Espínola de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), indicó que luego de este resultado se declaran en estado de movilización permanente a la espera de una adenda para el mes de setiembre.

