Horóscopo 30 de agosto del 2017

ARIES: Los astros te avisan que deberías ablandarte porque hay unas personas que no pueden sostener tu ritmo de trabajo y te consideran como un tirano. Vas a encontrar en tu casa una joya que se extravió y pensabas haber perdido en la calle. Cuídate de los cambios repentinos de temperatura. NÚMERO PREDILECTO: 86

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

TAURO: Si te peleaste con un jefe tenés que disculparte, el diálogo parece la mejor solución y luego podrás tomar una decisión definitiva, aún si no es la más conveniente en las condiciones de crisis económica actual. En la salud, cuida tu espalda y tu columna vertebral y no levantar cargas demasiado pesadas. NÚMERO PREDILECTO: 60

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

GEMINIS: Tu personalidad fuerte te ayudará para calmar una persona muy enojada en tu contra. En otro ámbito los astros te advierten que por tu falta de concentración vas a dejar pasar un buen negocio si no tomas en cuenta algunos elementos humanos imprescindibles. Suerte en los juegos de loterías. NÚMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

CANCER: Deberías tener más orden en tu casa porque vas a buscar un documento importante y no lo encontrarás, pensarás que lo perdiste. Aun con una pareja hecha a medida, no siempre se pueden concretar todas las fantasías en el ámbito sexual. Tus riñones son perezosos, te falta más líquido. NÚMERO PREDILECTO: 23

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

LEO: Te preocupa tu vida sentimental; es lógico, no podés seguir en la incertidumbre; tenés que exigir de las otras personas una decisión definitiva. Una entrada de dinero inesperada va a permitirte pasar el próximo fin de semana en la alegría con tus familiares. Tu salud es un poco débil. NÚMERO PREDILECTO: 97

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

VIRGO: El planeta Venus, astro del amor y de la belleza, va a darte más atractivo, más entusiasmo, más apetito sexual. Hay una sobrecarga de energía que tendrías que gastar haciendo más deportes en lugar de descargarte sobre tu entorno. Mal humor esta mañana por causa de un problema con el auto. NÚMERO PREDILECTO: 56

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

LIBRA: No debes temer para confiar una parte de tus tareas a tus colaboradores; no te lamentarás porque muchos tienen capacidad para asumir una parte de tu trabajo. Una persona de tu entorno se enfadará porque no le prestarás el dinero que pide, tu decisión será la buena, no devolvería la plata. NÚMERO PREDILECTO: 83

COLOR DE LA SUERTE: FUCSIA

ESCORPIO: Todos tus intercambios profesionales son positivos y estimulantes. En lo sentimental tenés suerte porque la persona que actualmente comparte tu vida te reserva sorpresas gratas que no podías imaginar. Una persona bien conocida de ti te ofrecerá su apoyo en materia laboral. NÚMERO PREDILECTO: 25 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

SAGITARIO: Entendiste que no podés manejar todo y que es necesario trabajar en equipo, así resulta más fuerzas y eficiencia en tus emprendimientos. Cuando te falta cariño, como es el caso hoy, te vuelve intolerante con los demás y siempre piensas romper con la persona amada. NÚMERO PREDILECTO: 12 COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO CLARO

CAPRICORNIO: No busques culpar a los demás de tu quiebra momentánea, tenés que mirarte en un espejo y vas a ver que sos vos la causa. El ámbito astral es propicio para buscar otra actividad, aprovecha. Grandes satisfacciones en los amores, vas a encontrar una persona hecha a tu medida. NÚMERO PREDILECTO: 67 COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO OSCURO

ACUARIO: Sé cauteloso; las ganancias atractivas y fáciles podrían traer sorpresas y disgustos pudiendo ir hasta problemas con las autoridades. Algunos conflictos interiores van a resultar de una sobrecarga de responsabilidades. Pero con tu astucia natural podés remover la situación a tu ventaja. NÚMERO PREDILECTO: 3

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

PISCIS: Como ocurre muchas veces en tu vida amorosa, vas a pensar que por fin encontraste la persona perfecta. Difícil a veces hacerse entender por los demás pero, en tu caso, parece que sos vos que no quieres entender los consejos de tus semejantes. Evitar las grandes apuestas en el juego. NÚMERO PREDILECTO: 45

COLOR DE LA SUERTE: AGUAMARINA

