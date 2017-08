Preocupante aumento de la delincuencia entre indígenas

Un total de 27 indígenas de diferentes parcialidades están recluidos actualmente en la Penitenciaria Regional de varones de Ciudad del Este. En su mayoría, están allí por casos de homicidios. En los últimos dos años, 11 nuevos casos de delincuencia se registraron en la zona y los indicios señalan que eso puede continuar.

Los nativos recluidos permanecen en los diferentes pabellones de la cárcel regional, con los demás internos. Sólo aquellos que fueron detenidos por abuso sexual se encuentran en otro sector, en el mismo predio. La situación preocupa, ya que aún existen muchos nativos merodeando por las diferentes avenidas de Ciudad del Este y la mayoría los observa con temor y los ven como peligrosos.

En los semáforos, ubicados sobre Av. Eugenio A. Garay, hacia el Área 3 de la capital departamental, se encuentran siempre apostados, para pedir limosna y en otros casos con intenciones de robar. Muchos de ellos son niños y los demás jóvenes que a veces se vuelven agresivos, por efectos de la “cola de zapatero” que utilizan u otras drogas más fuertes. De los 27 indígenas que están privados de su libertad, 2 ya fueron condenados y el resto está procesado.

La encargada del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Claudelina González, lamentó la situación de los indígenas que caen en la delincuencia. “Esta cifra es bastante llamativa, haciendo un paralelo de hace 10 a 20 años atrás y lamentablemente, los indígenas al salir de sus comunidades por distintos conflictos internos, se vuelcan y se hacen parte de la sociedad envolvente en donde adquieren hábitos buenos y malos”, refirió.

Manifestó que los mismos deben estar necesariamente en el reclusorio, ya que la Constitución Nacional habla de la defensa y el aseguramiento de los derechos que ellos tienen dentro de sus comunidades, pero una vez que ellos salen de sus comunidades, hay derechos que no pueden ser cumplidos y a partir de allí se rigen por la justicia ordinaria.

Recordó que el problema principal que los lleva a todo tipo de situaciones negativas, es el desarraigo. “En la mayoría de los casos, la migración de nativos a las grandes ciudades se dieron por el atropello de sus derechos, problemas de arrendamientos y el uso de transgénicos, situaciones que los obligaron a abandonar sus comunidades”, señaló.

DROGADICCIÓN

Muchos de los indígenas que ahora están presos por algún delito son consumidores de drogas y eso es otro problema grave que los afecta e incluso en algunos casos, los motiva a cometer actos delictivos.

“Ellos llegan a ser adictos al consumo del alcohol y drogas y esto es un problema social que no solo se da en los indígenas, sino también en aquellos ciudadanos que trabajaban en el campo y tuvieron que salir de su hábitat. Pero luego caen en depresión y se refugian en los vicios”, mencionó.

González explicó que con el apoyo de otras instituciones están trabajando para ver la situación de los indígenas que están en la cárcel. “Se están dando trabajos con la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Defensa y de Justicia y Trabajo. Es como para que se analicen los casos de los indígenas, para ver que aquellos que no tengan procesos finiquitados, que sean finiquitados, para aquellos que no tienen procesos claros, rever sus casos, y en otras instancias, ver si esas personas pueden cumplir condena dentro de sus comunidades”, remarcó.

PROYECTO LENTO

El INDI continúa con el Programa de Enraización de Familias Indígenas que se lleva a cabo con la Municipalidad de CDE y la Gobernación de Alto Paraná.

La idea del plan siempre es “sacarles de la calle, ayudarles en la desintoxicación, llevarlos a sus comunidades de indígenas o a otras comunidades acogedoras. Luego trabajar con diferentes instituciones para que tengan los servicios básicos, y puedan volver a estar arraigados, a estar en medio de su cultura y a que no salgan más de sus lugares”, especificó Claudelina González.

Si bien en el departamento, el plan se lleva a cabo, en algunos casos no funciona, pues los nativos optan por volver a zonas urbanas y seguir con el estilo de vida desarraigado que ya venían experimentando.

