Seis aspirantes a la gobernación se postulan dentro del PLRA

Seis listas para la gobernación del Alto Paraná presentarán los liberales para las internas del partido para el 2018. No se descarta que surjan más postulaciones. Para algunos referentes las divisiones internas debilitan al partido. Sin embargo, otros señalan que cuanto más opciones tiene el elector más se fortalece la democracia.

“Los presidentes de comités tienen dueños. No están respondiendo al Partido, sino a cada candidato. Cada uno quiere llevar agua a su molino y eso de alguna manera nos debilita a todos”, manifestó Leo Viana, apoderado por el Movimiento Equipo Joven, liderado por Blas Llano y Zulma Gómez.

El referente político lamentó la situación y admitió que por eso se está debilitando al PLRA. “Como siempre, en las internas cada uno mide su fuerza. Una vez que termine recién se piensa en unificar criterios en el seno del partido. Pero eso puede afectar porque solo quedan pocos meses para buscar nuevas alianzas y ya no hay tiempo para fortalecernos”, señaló.

Reiteró la importancia de que la oposición logre unificarse, para buscar llegar a los objetivos con más fuerzas, pero admitió que la situación actual dentro del Partido Liberal no es favorable para que se den esas uniones. “Está difícil en este caso trabajar en conjunto.

Cada grupo definitivamente actúa a nivel de su movimiento. No actúan a nivel institucional sino que responden a los candidatos directamente. Ellos quieren priorizar solo su sector y así no se puede construir ni dentro ni fuera del Partido”, afirmó.

Viana recordó que “siempre las internas fueron duras para los liberales, y últimamente está peor. Pero ahora hay un pacto. Es el pacto de no agresión entre los precandidatos a la gobernación”, refirió.

Los que pugnan

Movimiento Equipo Joven: Mario Castillo, candidato a gobernador y Manuel Trinidad a diputado. (Grupo liderado por Blas Llano)

Frente Integración Liberal: Iván Airaldi, para gobernador y Roya Torres para diputación. (Efraín Alegre)

Cambiemos: Julio Alvarenga a gobernador y Óscar González Drákeford a diputado (Liderado por Efraín Alegre).

Cambio Mbarete: Pedro Acosta a gobernador y César Segovia para diputado

Movimiento Cambio Radical: Maria Portillo para gobernación y Carlos Portillo para diputación (de Efraín Alegre)

Liberalismo para la

Gente: Carlos Caraguatay Giménez a gobernación y Edir Lermen a diputado (apoyado por Efraín Alegre)

Varios candidatos ayudarían a llegar a más gente

La precandidata a la gobernación por el Movimiento Cambio Radical, María Portillo, manifestó que desde su óptica no hay división en el PLRA y que la conformación de varias listas es muy positiva.

“Cuanto más candidatos tenemos, a más electores llegamos y para las generales facilita el trabajo. Yo no veo división ni debilitamiento”, señaló.

La precandidata mencionó que también participaron de algunas reuniones con miras a lograr algunas alianzas pero que nada se concretó.

Con relación a la versión de los demás referentes, sobre el posible debilitamiento del Partido por tantas listas, dijo que “están equivocados. Y vuelvo a reiterar que si tenemos más candidatos, es mejor para que los electores elijan según su preferencia. A veces los electores se quejan cuando no hay opciones y ahora sí tienen varias alternativas. Además, esto ayuda a llegar a más rincones del departamento”, acotó.

“Ahora sí, lo que puede dividir y dificultar, es la maldad de algunos movimientos, eso sí puede ser perjudicial. Que hayan muchos candidatos no nos perjudica. Después de las internas, ya depende de la madurez de los movimientos el buscar trabajar unidos”, añadió.

Liberales necesitan unirse y afianzar listas

“Reconozco que estamos divididos. Hay que unirse si queremos derrocar a los Zacarías porque hay que admitir que ellos tienen una estructura importante, electoralmente hablando”, explicó el concejal departamental Arnaldo Barreto, referente del Movimiento Cambiemos, liderado por Óscar González Drakeford a nivel regional.

“Es necesario unirnos si queremos llegar al objetivo. No podemos seguir con los brazos cruzados, hay que trabajar primeramente, para unir al partido y luego buscar unidad con gente de otros partidos para una alianza”, manifestó haciendo alusión a que tantas listas de un mismo partido debilita el objetivo final, de que los liberales lleguen bien a las nacionales.

Barreto aseguró que “Solo unidos podríamos derrocarles a los Zacarías”.

El edil recordó que tuvieron una reunión importante con Efrain Alegre el fin de semana pasado, y analizaron la posibilidad de unir la cabeza, que sería por lo de la gobernación del Alto Paraná.

“Ojalá se pueda dar esa situación, porque necesitamos unirnos. Estamos buscando aliarnos con los demás movimientos para unificar la candidatura a gobernador pero está muy difícil”, señaló.

Barreto dijo que aún hay posibilidad de lograr trabajar de manera conjunta y que tal vez en la semana se definan algunas candidaturas dentro del efrainismo.

