Llamativa actuación de fiscal en un caso donde el defensor es un allegado

La fiscal de Marcas de Ciudad del Este Liz Carolina Alfonso -suspendida por el Jurado de Magistrados por posible mal desempeño de funciones- dilató por dos años la imputación de un comerciante, defendido por un abogado cercano a su familia.

El 3 de abril de 2014, la fiscal Alfonso allanó un depósito situado en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Del sitio fueron incautadas 600 cajas de suplementos alimenticios que carecían de certificado sanitario.

Durante el procedimiento -efectuado a pedido de la empresa afectada Xtreme SRL Import-Export, de Odila Báez- llegó al lugar Luis Alberto Lezcano Báez y se presentó como responsable del local. La fiscal Alfonso inició una investigación a Lezcano Báez por presunta comercialización de medicamentos no autorizados.

El comerciante Lezcano Báez era defendido por el abogado René Aranda Cáceres, del entorno cercano del empresario Ever Rojas, esposo de la fiscal Alfonso.

El 15 de abril de 2014, por nota N° 130, la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, a cargo de María Auxiliadora Vargas, comunicó a la Fiscalía que los productos decomisados no contaban con autorización para la venta.

Los representantes de la empresa afectada solicitaron en reiteradas ocasiones a la Fiscalía la imputación de Lezcano Báez; sin embargo, llamativamente la agente Alfonso trababa la diligencia.

Recién el 7 de abril de 2016, la fiscal Alfonso presentó la imputación contra el comerciante con base en la nota N° 130, de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, emitida dos años antes.

Los representantes de Xtreme SRL Import-Export, en su denuncia presentada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dejaron entender que la fiscal Alfonso en todo momento actuaba como una defensora más del ahora imputado. Los apoderados sostuvieron que la agente intentó blanquear a Lezcano Báez, al decir que el caso debía resolverse en la instancia administrativa.

De hecho, el abogado defensor Aranda Cáceres es muy cercano a la familia de la fiscal: fue asesor jurídico del puerto seco Campestre, propiedad del esposo de Alfonso, con quien formaron un equipo político con miras a las elecciones de 2018.

El JEM consideró la sospechosa dilación de la imputación para enjuiciar y suspender a la fiscal Alfonso.

200.000 US$

La fiscal Alfonso facilitó el robo de los suplementos alimenticios por valor de 200.000 dólares del depósito del Ministerio Público. La empresa afectada propuso a la agente resguardar la evidencia en un lugar más seguro por cuenta de la firma; pero Alfonso se desentendió del pedido.

