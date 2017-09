Ser joven en los tiempos electorales

El dirigente social y economista José Ayala dijo en estos días que los centros de estudiantes tienen una enorme deuda con la sociedad, por no preocuparse y ocuparse de los graves problemas sociales sobre los cuales ni siquiera toman una postura. De hecho la juventud en general tiene una materia pendiente con la sociedad. No se puede negar que en los últimos años la población juvenil ha tomado un protagonismo más importante. Por citar algunos ejemplos, están los chicos de Reacción que el fin de semana pasado decidieron pasar la noche en vela, no para algún concierto o fiesta, sino para visualizar datos sobre Educación; los de Techo, quienes se esfuerzan para mejorar y cambiar el estilo de vida de las personas más vulnerables. Los voluntarios en diversas organizaciones de ayuda a personas con discapacidad, el medio ambiente, los animales, entre otros, llenan de satisfacción. También se destaca la mayor participación en política, pues muchos lograron espacios de preponderancia en las elecciones municipales. Ahora nuevamente están tomando protagonismo de cara a las elecciones internas de diciembre próximo.

Si bien algunos están intentando romper con la vieja y torcida forma de hacer proselitismo, muchos siguen con las mismas viejas prácticas de políticos escombros. Es triste ver a los jóvenes repartiendo pollo de contrabando y paquetes de pan de la municipalidad a cambio de votos. En definitiva, no será fácil ser un candidato joven, pues para ganar espacio se debe ganar la simpatía de los viejos zorros de los partidos tradicionales o lanzarse en la aventura de una candidatura independiente. Lo que como jóvenes no se pueden permitir es seguir una línea nefasta, barata y hueca de hacer política.

La participación de los jóvenes en la política es señal de interés para tomar protagonismo en busca de libertad, igualdad y la ansiada transparencia. Es la única forma de superar los obstáculos de desinterés y apatía que muestra un gran sector de la sociedad hacia los problemas acuciantes del país. Además, podrán conocer de cerca las necesidades de este sector de la población y adueñarse de los espacios que les corresponden en las actividades de educación, cultura, deporte, entre otros que son de trascendental importancia para formar mejores hombres del mañana. Ser joven en tiempos electorales no es fácil y sobre todo si va a hacer algo más que cruzarse los brazos y mirar. En este mes de la juventud sería bueno reflexionar sobre una forma más sana de hacer política.

Por Tereza Fretes Alonso

