Costanera en Lago Acaray, queda como otra promesa incumplida

En marzo de 2014 la municipalidad de Ciudad del Este anunció la construcción de la costanera en las costas del lago Acaray, en el Km 8 y prometió convertir el lugar en una potencia turística. La licitación se hizo en agosto de ese año y afirmaron que ese mismo verano el espacio de recreación estaría listo. A tres años de la promesa, la comuna afirma que no hay fondos disponibles para desarrollar el plan.

La obra debería ser ejecutada en el 2014, con recursos propios de la institución comunal. La inversión estimada al principio fue de 2 millones de dólares. El monto incluía el asfaltado de la avenida, que parte del frente de la sede de la Universidad Nacional del Este (UNE), hasta la costa del lago.

El proyecto contempla que la costanera se extenderá por 1.000 metros aproximadamente. Contaría con ciclovía, iluminación, asientos, camineros y un muelle para tener una vista privilegiada del lago.

“Es una promesa incumplida más lo de la costanera de Acaray. Es una vergüenza que se haya hecho inclusive todo el proceso de licitación para la obra pero al final la municipalidad nunca dio la orden de inicio de los trabajos”, manifestó el concejal municipal Celso Miranda.

El edil recordó que el año pasado ya había hecho una especie de protesta sobre el tema, al constituirse en el lugar como para usufructuar el anunciado espacio turístico, pero sólo se encontró con barro y arbustos que rodeaban el lago.

Esa acción la llevó a cabo después de encontrar que en la Dirección General de Contrataciones Públicas, la costanera del lago Acaray figuraba como ejecutada, según lo había mencionado.

La comuna volvió a reiterar que no cuentan con fondos disponibles para que se realicen los trabajos pero afirmaron que sí lo van a ejecutar, sin precisar fecha de inicio.

“Está previsto que se haga la obra pero es por bonos. Una vez que se ubican los bonos hay que ver los fondos disponibles para poder ejecutar”, explicó la arquitecta Beatriz Maidana, del departamento de desarrollo urbano, de la municipalidad.

“No tenemos fondos propios, ni contamos con Fonacide ni Royalties para eso.”, añadió.

OTRAS OBRAS INCONCLUSAS

En el año 2010 la intendencia municipal también había aprobado la construcción de un polideportivo en la excantera, en el barrio Pablo Rojas. En el 2015, aún no había iniciado la obra y ese mismo proyecto se volvió a prometer en el mismo lugar.

La ex cantera fue descartada como sitio para la construcción del espacio deportivo y hace una semana, la Junta de Gobierno aprobó la construcción del polideportivo en el predio de la Seccional Colorada 1, con fondos de la gobernación, lo que referentes políticos aseguran que sería parte de otro gran negociado.

En la lista de obras no cumplidas por la intendencia, figuran la renovación de lotes de buses chatarra que nunca se hizo, la cuarta etapa de reordenamiento del microcentro que debería terminar el año pasado y aún no culmina y la provisión de agua potable para toda la ciudad que nunca avanzó.

Comments