Empresario revela dudoso audio de presunto pedido de coima

El polémico empresario Vladimir Riveros Cattebeke -que afronta casi una decena de procesos penales por hechos violentos- reveló un audio que supuestamente evidencia un pedido de coima del fiscal Enrique Gómez. Sin embargo, el denunciante no supo detallar a qué causa corresponde.

Riveros Cattebeke será enjuiciado por atropellar una residencia y amenazar de muerte a una mujer y a su hijo de 8 años, en el Paraná Country Club de Hernandarias, en 2016. El proceso es impulsado por el fiscal Gómez.

En la víspera, el conflictivo empresario reveló un audio que supuestamente involucra al fiscal Gómez en un pedido de coima de 5.000 dólares.

Riveros Cattebeke indicó que la esposa de un cliente suyo -de una agencia de seguros- tiene proceso judicial a raíz de un accidente de tránsito. Sostuvo que fingió ser marido de la mujer para conversar telefónicamente con el secretario fiscal Celso Kevin Sánchez, de la unidad fiscal de Gómez, a fin de solicitar rebaja de la presunta coima para evitar la imputación de la indagada.

Sin embargo, llamativamente no quiso brindar la identidad de la investigada, ni la fecha ni lugar del accidente.

El funcionario Sánchez desmintió la denuncia del polémico empresario y aseguró que nunca tuvo una conversación (de la supuesta coima) con Riveros Cattebeke.

Por su parte, el fiscal Gómez aseveró que la denuncia del empresario carece de credibilidad, ya que no individualizó la carpeta de investigación en cuestión para conocer el caso.

El agente sostuvo que se trata de una jugada para apartarlo del proceso que impulsa contra Riveros Cattebeke, a quien llevará al banquillo de los acusados.

La semana pasada, el empresario presentó queja en el Ministerio Público por denuncia falsa, cohecho pasivo, prevaricato, testimonio falso entre otros ilícitos contra jueces, fiscales y abogados. Sugestivamente, todos los denunciados intervienen en los casi 10 procesos penales de Riveros Cattebeke.

Comments