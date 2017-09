En Mbaracayú esperan audiencia con autoridades sobre tramo Puerto Indio

MBARACAYÚ. Pobladores de este distrito esperan la audiencia que se debe llevar a cabo entre las autoridades nacionales y del Brasil, sobre la urgencia de asfaltar el tramo de Puerto Indio. El intendente Edir Lermen (PLRA) indicó que aún no se tiene fecha para la reunión, pero esperan que sea lo más rápido posible.

El tramo cruce Mbaracayú – Puerto Indio, de la zona norte del departamento consta de unos 60 kilómetros de tierra, por donde se recaudan más de 13 millones de dólares en impuestos anuales, pero nunca se tuvo una inversión para mejorar el tramo que es totalmente de tierra y en época de lluvia aísla a toda la comunidad.

Ante la falta de respuesta del gobierno paraguayo, las autoridades de esta comunidad se reunieron con sus pares de Santa Helena (Brasil) en julio pasado, por la urgencia que representa la pavimentación del tramo. En la oportunidad, los representantes brasileños se comprometieron a fijar una audiencia con las autoridades paraguayas a través de la embajada, pero hasta el momento no se concretó la reunión.

“Estamos esperando la audiencia de Asunción con la embajada brasileña, se pidió la audiencia y ojalá se concrete lo mas rápido posible esta reunión. El compromiso en la reunión de allá fue que ellos solicitarán esta audiencia, solo sobre el tema del asfalto y estamos esperando”, manifestó el intendente Lermen.

El jefe comunal sostuvo que a causa de la falta de voluntad política, el gobierno hace caso omiso al pedido del asfaltado del tramo, pues ya fueron varios pedidos, audiciones y promesas incumplidas, sin que se haga algo para mejorar la situación del camino.

“Ya fueron tantas veces que pedimos la misma obra al MOPC, pero nunca hubo nada concreto. No hay nada más que una falta de voluntad política, con cada gobierno se hacen las mismas promesas, pero nunca se cumplen, por falta de interés”, aseveró.

