Aseguran que Corrales no debe caer en errores

Un partido decisivo como el que sostendrá Corrales contra Minga Guazú, el domingo, se encarará sin errores y con experiencia, a decir del experimentado defensor, Joel González. Sostuvo que la formación corralense nada ganó y que debe mantener los pies en la tierra.

Ambos equipos se enfrentarán el domingo venidero por un lugar en las finales del campeonato Nacional B (Tercera División del fútbol paraguayo). El albirrojo ganó (1-0) la primera puja y necesita del empate para lograr el objetivo.

“Sinceramente, nada hemos ganado. Sacamos ventaja de local, pero de nada servirá si no clasificamos el domingo. No tenemos margen para errores, debemos estar muy concentrados y ser ordenados tácticamente”, manifestó ayer González.

Dirigido por el adiestrador, Arístides Rojas, Corrales vive un momento especial y en clima de optimismo. Está próximo a un paso valioso en su historial como institución paranaense.

“La dirigencia cumple con nosotros, tenemos todo a disposición. Esperamos redituar con la clasificación”, agregó. Dijo que este tipo de partidos se debe saber jugar, porque no será fácil, porque el rival también necesita ganar.

El equipo principal para el duelo dominical se define hoy.

