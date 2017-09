Puenteguýpe

La concejal Perla de Cabral sorprendió, una vez más, a todos en la sesión pasada, habló por segunda vez en este periodo legislativo. Esta vez lo hizo para defender a su marido Honestísimo Cabral, a quien estaban tildando de improductivo. Sus colegas se quedaron boquiabiertos cuando se dieron cuenta que ¡¡¡“había sido no es muda”!!!

“Te despertaste y te volviste yvapara”, le respondió la concejal Lilian González. No señora Lilian, ella no se volvió yvapara. ¡¡Ella es yvapara!! ¡¡¡Lo que natura non da, cirugía plástica non presta!!! Mejor nomás que siga calladita, cobrando su jugosa dieta, de la plata de todos los esteños.

Después de su brillante intervención, todos los demás concejales y el público presente, entendieron el motivo de su nula participación en las sesiones. Es que la pobre machetea totalmente el castellano y hace gala de su altísima alcurnia, digna de toda una lady. Pochontó Molinas quedó un poroto frente a Perlita. ¡Ja!

