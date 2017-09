Sin rastros de autores de la muerte de jóvenes franqueños

Los investigadores no lograron aún ubicar los rastros de los autores materiales del asesinato de los dos jóvenes de Presidente Franco, encontrados enterrados el martes pasado. Como mandante del crimen se menciona fuertemente a un “pez gordo” del narcotráfico de la zona.

A dos semanas de la desaparición y a cuatro días del trágico hallazgo, los investigadores no tienen pistas de los criminales que raptaron, asesinaron y enterraron a Roberto Javier Santacruz Carballo (25) y Anderson Alfredo Morel Denis (26).

Los jóvenes fueron encontrados en una fosa común envueltos en una bolsa negra, en un sector rural del Km 8, Monday de Presidente Franco. De esa forma terminaba una cruzada de 10 días que los familiares emprendieron para buscar a los entonces desaparecidos.

Los investigadores manejan la información de que los jóvenes viajaban constantemente a Pedro Juan Caballero y a Brasil. Aunque, los parientes de Morel Denis desmienten esa versión, mientras que los allegados a Santacruz Carballo se rehúsan a brindar datos concretos sobre el joven.

Igualmente, las víctimas cambiaban frecuentemente su vehículo: el automóvil incinerado en Foz de Yguazú fue comprado cuatro días antes de la desaparición.

Los encargados de las pesquisas presumen que los jóvenes estaban vinculados con el narcotráfico (serían mulas). Sin embargo, no cuentan con evidencias o testimonios claves para aclarar sobre la actividad de los muchachos.

Los investigadores extraoficialmente sindican a un “pez gordo” del tráfico de drogas de la Triple Frontera como el mandante del asesinato. No obstante, no existen pruebas que comprueben esa hipótesis.

En tanto, de los autores materiales del crimen nada se sabe.

