Corrales y Libertad sellan empate

Corrales y Libertad empataron ayer 2-2 en juego de ida de los cuartos de final de Liga Paranaense. En la revancha surgirá el clasificado para las semifinales.

Cancha: Corrales. Árbitro: Gabriel Miranda. Asistentes: Encarnación Reyes y Marcos Figueredo. Cuarto juez: Mario Miranda.

Corrales: Óscar Díaz; Pablo Solís (84’ Marcos Montiel), Juan Ferreira, Lorenzo Duarte y Joel Santander (70’ Wilson Figueredo); Óscar Matto (73’ Marcos Cabral), Óscar Gómez, Abel Vera y Marcos Acosta; José Orué y Hugo Olmedo. D.T.: Edgar Fernández.

Libertad: Diego González; Fabio Duarte, Crescencio Cabrera, Ricardo Encina y Rubén Escobar; Ever Insaurralde, Cristhian Ozuna (90’ Emanuel Escobar), Fabián Caballero y Edgar García (65’ Ramón Vega); Hugo Villaalta y Derlis Segovia (73’ Rony Rotela). D.T.: Ramón Leiva.

Goles: 28’ Olmedo, 54’ Orué (C); 10’ Villaalta, 66’ Insaurralde, de penal. (L).

Amonestados: 17’ Orué, 87’ Olmedo (C).

Recaudación: 1.710.000 guaraníes por 114 pagantes.

