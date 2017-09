Olimpia es nuevo líder del Clausura

Olimpia se adueñó anoche de la punta del campeonato Clausura del fútbol paraguayo, gracias al triunfo 1-0 sobre General Díaz. Fue el partido de regularización de la 7ª jornada. Walter González fue el artillero.

El Decano se impuso con sobrados merecimientos a un rival que no tuvo argumentos para contrarrestar la mejor propuesta. Walter González anotó la diferencia a los 10 minutos. Después tuvo predominio pleno del trámite del partido, en Para Uno, pero no pudo ampliar el marcador, porque Rubén Escobar, el cuidavallas del equipo “militar” se hizo figura con estupendas intervenciones. Se encargó de contener y desviar numerosas opciones de gol que generó el elenco franjeado.

A pesar del esfuerzo y presión constante, Olimpia no llegó a más anotaciones, pero ganó por mínima diferencia, la que le permite asumir la cima del campeonato. En la próxima jornada enfrentará a Independiente.

