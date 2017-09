Entradas anticipadas para acompañar a 3 de Febrero

La dirigencia de 3 de Febrero resolvió poner en venta las entradas anticipadamente para el partido del domingo entre el equipo paranaense y Gral. Caballero. Será por la penúltima fecha de la División Intermedias.

Los ingresos se venderán mañana de 09:00 a 17:00 en el estadio Antonio Aranda, sede del encuentro dominical. La puesta en circulación anticipada es con el propósito de facilitar el acceso del público el día del partido.

Los precios son 10.000 guaraníes para el sector de graderías y 20.000 par las preferencias. Los niños, a partir de 10 años, pagarán.

EL EQUIPO

Marcio Marolla, entrenador de “3”, define hoy el equipo que jugará el domingo contra el “Matarife”. Debido a la ausencia obligada de Alexander González, Fabio Caballero es el candidato para ocupar su posición. Y en la zaga está para volver Ever González, en detrimento del brasileño Jonatan Machado.

“Aún no hemos ascendido ni salid campeón, nos falta un punto. Y en el fútbol no se puede asegurar nada antes de jugar, hay que mantener la humildad”, manifestó Pablo Martínez, juvenil futbolista del “3”.

