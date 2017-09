Sicariato en auge con la complicidad de la policía

Cuatro sonados asesinatos registrados en menos de dos meses en Presidente Franco van camino a la impunidad: los investigadores no tienen pistas de los autores. Los criminales tienen luz verde para sus fechorías, debido a que el orden público desapareció de Paraguay, según analista.

En la tarde del 5 de agosto pasado, dos sicarios demostraron que pueden actuar en cualquier lugar y horario sin temor a las fuerzas públicas de seguridad. Los matones esposaron y asesinaron de once tiros al presunto traficante de armas y drogas Miguel Ángel Fernández Cano (27), en plena vía pública del populoso barrio Caacupemí, de Presidente Franco.

A más de un mes del crimen, los investigadores aún no identificaron a los sicarios. Solo la novia Vanessa Benítez y los suegros Marianito Benítez y Celsa Estigarribia, entre otros del entorno cercano de la víctima fatal son indagados por ocultar datos a la Policía y Fiscalía.

Nuestras fuentes revelaron que la abogada Yenny Ávalos, esposa del policía Derlys Núñez Chávez de Investigación de Delitos, habría avisado primeramente a Vanessa sobre el crimen antes de los agentes de la comisaría zonal.

En el círculo investigativo existen fuertes sospechas de que dos agentes de Investigación de Delitos estarían implicados en el asesinato; aunque, los nombres no saltaron.

Extraoficialmente se maneja que el asesinato de Fernández Cano tendría como trasfondo el narcotráfico.

MACABRO HALLAZGO

Los jóvenes Roberto Javier Santacruz Carballo (25) y Anderson Alfredo Morel Denis (26) fueron encontrados muertos y enterrados tras diez días de desaparición. El hallazgo fue en un terreno rural, ubicado en el Km 8, Monday, de Presidente Franco, el 5 de setiembre último.

Las víctimas habían salido de su domicilio, situado en el barrio Virgen de Fátima, en un auto Toyota Allion para encontrarse con un brasileño, el 26 de agosto pasado. Ese mismo día el vehículo fue hallado incinerado en Foz de Yguazú, mientras que los jóvenes desaparecieron.

Los investigadores presumen también en este caso de doble homicidio que los jóvenes fueron ejecutados por la mafia del narcotráfico.

La pericia del celular de Santacruz Carballo reveló que el joven viajaba constantemente a Pedro Juan Caballero y a Brasil. Se sospecha que el muchacho sería mula.

Los investigadores tampoco tienen pistas de los autores del rapto y asesinato; aunque, extraoficialmente trascendió que el mandante sería un “pez gordo” del narcotráfico.

EJECUTADA EN CASA

En la madrugada del 14 de setiembre pasado, María Antonia Calderón González fue asesinada a tiros frente a su hijo de cuatro años, en su propia vivienda, por dos sicarios motorizados. El crimen fue en el asentamiento Esmeralda I, de Presidente Franco.

El trasfondo y los responsables del homicidio siguen siendo una incógnita para los investigadores. La mujer vivía sola con su hijo en su domicilio y era ama de casa.

ÚLTIMO CRIMEN

El último asesinado en Alto Paraná fue Carlos Fabián Melgarejo Melgarejo (19), quien fue baleado en la vía pública del asentamiento Belén, de Ciudad del Este, el jueves pasado.

El presunto autor del crimen sería Wilson Ramón Cáceres, alias “Chino’i”, quien está prófugo.

Narcos son autoridades en los barrios, según abogado

El abogado Nicolás Russo dijo que los narcos se impusieron como “autoridad” en los barrios al reemplazar a las fuerzas públicas.

“Eso indica que el orden público desapareció del Paraguay. Acá funciona como el viejo oeste: el bueno y el malo andan armados y gana el que saca más rápido su pistola”, expresó en alusión a la falta de control efectivo del uso de armas en el país.

Russo sostuvo que los sicarios se aprovechan de las deficiencias de las instituciones de seguridad para actuar campantemente, al tiempo de mencionar la corrupción e impunidad como incentivo para el crimen organizado. “A veces los policías son más peligrosos que los matones. No sería extraño encontrar que el 50% de los uniformados esté metido en el sicariato”, reflexionó.

El abogado sostuvo que la Policía debe reestructurarse con una división: una Policía Judicial especializada en investigación y una Policía Militar encargada de la prevención de ilícitos.

Comments