Califican de peligroso jugar en 13 de Junio

Aficionados del 13 de Junio, una vez más, protagonizaron un lamentable espectáculo el domingo pasado, al agredir con cobardía al futbolista de Ciudad Nueva, Derlis Benítez. Al retirarse del campo de juego, los hinchas del rojiverde le pegaron.

“Íbamos a retirarnos, porque no había garantías. Como deportistas, decidimos completar el juego. Pero qué iba a pasar si empatábamos o ganamos el partido, no nos iban a dejar salir. Es un peligro jugar allí”, manifestó ayer Juan Peralta, DT de Ciudad Nueva.

“En la cancha no tuvimos problemas, los del 13 de Junio se comportaron como verdaderos caballeros”, agregó.

Hay antecedentes de aficionados de 13 de Junio envueltos en bochornos, como en una final que perdió contra Corrales. A pesar de las evidencias, la dirigencia de la Liga Paranaense, encabezada por Alejandrino Garay, no toma medidas correctivas, menos aún los componentes del tribunal.

LA CABEZA

Aida Molinas, presidenta del “13” fue quien más incitaba a la violencia, denunciaron los ciudenses. Conocida por su prepotencia y desubicación, aspira a la presidencia de la Liga Deportiva Paranaense, a la que llegará, pues tiene la “venia” de la mayoría de los clubes.

