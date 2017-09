Horóscopo 19 de setiembre del 2017

ARIES: Tenés talentos cuando se trata de poner el disturbio entre tus colegas, deberías usar esta aptitud de elocuencia para aumentar tu productividad y ganar más. Tu nerviosismo del momento es consecuente con tus preocupaciones familiares, haz un poco de limpieza por este lado. NÚMERO PREDILECTO: 26

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

TAURO: Eres muy exigente con tu pareja, tiene que estar a tu disposición las 24 horas del día cuando vos no movés un dedo; este autoritarismo te llevará a la ruptura si no cambias de actitud, tenés que volverte la persona tierna y cariñosa de antes. Digestión difícil porque comes en forma desordenada. NúMERO PREDILECTO: 92

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

GEMINIS: La situación se te escapa, no podes manejar tu vida amorosa como te gustaría; es porque te falta determinación, te dejas influenciar negativamente por unas personas de tu círculo próximo. Tenés miedo al futuro pero lo que tiene que ocurrir ocurrirá, sí o sí, cualquier sea tu actitud. NÚMERO PREDILECTO: 85

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓPALO

CANCER: Sos una persona feliz, hoy todo te sale bien en tu trabajo, en los amores, en el dinero. Es el momento adecuado para hacer el balance de estas últimas semanas, tu nueva forma de actuar es muy estimulante para los que te rodean, tu optimismo es contagioso, que bueno, ¿no?. NUMERO PREDILECTO: 71

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

LEO: Otra vez tu prepotencia exagerada e inadecuada con tu pareja va a provocar discusiones. Los que trabajan en familia van a tener que poner orden en la designación de las tareas que cada uno tiene que asumir. Una llamada importante te obligará a ausentarte, no te gustará. NÚMERO PREDILECTO: 69

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

VIRGO: Se dice que un clavo saca otro clavo; tenés que aplicar este dicho en tu vida sentimental, como no estás feliz entonces cambia de pareja. Los negocios prosperan gracias a tus iniciativas innovadoras, estás llegando a un nivel donde no podes hacer todo, delega una parte de tus poderes. NúMERO PREDILECTO: 9

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE PLATA

LIBRA: Tenés el sentimiento que tienes falta de amor, es cierto que no es agradable, sin embargo, no es una razón para caer en los primeros brazos que se presentan, sería fuente de gran decepción. Tenés que volverte lo que estabas antes: una persona atractiva, refinada, elitista, que cuida su apariencia. NÚMERO PREDILECTO: 31

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

ESCORPIO: En la vida cotidiana la venganza resulta a veces la peor maneja para alejar una persona que te hizo daños cuando podés satisfacer tu rencor en forma más sutil, más astuta. Un viaje al interior se cancelará por razones económicas. Buena recuperación para los recién enfermitos. NÚMERO PREDILECTO: 66

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

SAGITARIO: Tu nostalgia del pasado no está bien recibida por tu pareja que piensa que te lamentas de tus antiguos amores; el pasado ya pasó, está muerto, vive lo de hoy y por el mañana. Una suma de dinero va a ingresar antes de lo esperado, haz un lindo regalo a la persona que amas. NÚMERO PREDILECTO: 73 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

CAPRICORNIO: Hay falta de interés y negligencia de tu parte en tus tareas, no es porque llegamos al fin del mes que ya debes descansar. Una nueva relación sentimental va a estimular tu mente y te darás cuenta que por amor todo se puede lograr, inclusive, lo imposible. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 55

PIEDRA ENERGÉTICA: PERLA

ACUARIO: Cuando terminas tu trabajo y regresas casa, sería bueno dedicar todo tu tiempo al hogar, ellos te necesitan en estos días. Unas personas que te rodean faltan de discreción, no digas nada a nadie respecto a tus preocupaciones sentimentales, sería mal entendido y generaría chismes. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS: Vas a sorprender a tu entorno por tus actitudes firmes, por tu voluntad, cuando por lo general eres una persona tranquila, a veces demasiado blanda. Esta determinación y esta energía no van a durar, entonces, úsalo para arreglar unas cosas en tu casa que desde hace tiempo tenías que hacerlo. NÚMERO PREDILECTO: 13

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

Comments