Roban G. 130 millones a cambista y hay fuerte tufo a una entrega

Una cuadrilla de encapuchados se alzó ayer con un botín de G. 130 millones, tras desarmar a un policía. La víctima es un funcionario de casa de cambio que estaba custodiado por un uniformado. Hasta la tarde de ayer los agentes del orden no remitieron informes a la fiscalía y hay sospechas de que se trata de una “entrega”.

El atraco ocurrió a las 07:40 aproximadamente de ayer, sobre la ruta VII, entrada al barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Resultó supuestamente víctima Alfonso Benítez Rojas, funcionario de la firma M&D Cambios S.A. Este estaba en compañía del suboficial Alejo Andino, quien iba de custodio. Ambos se desplazaban en un automóvil Toyota, modelo Premio, blanco, chapa Nº CBR 684-Py.

Según los datos, las víctimas fueron interceptadas por cuatro hombres con pasamontañas y arma, larga, golpearon al policía en la cabeza y le despojaron de su arma además de llevarse el botín de G. 130.000.000. Estos se movilizaban a bordo de dos vehículos, un Mercedes Benz, negro, chapa BFK 750, que posteriormente fue abandonado en el barrio Pablo Rojas. El otro era un automóvil Hyundai, color plateado, cuyos demás datos se desconocen.

Llama la atención de los investigadores que los asaltantes hayan logrado alzarse con el dinero sin mayores inconvenientes, pues el policía que acompañaba el traslado de dinero no opuso resistencia, e incluso fue desarmado.

La víctima contó que los asaltantes preguntaron directamente por el dinero y amenazaron con matar al uniformado. “Boca abajo, quieto, nos dijo en todo momento”, contó la víctima.

La fiscal de turno Denice Duarte explicó que ayer hasta pasadas las 15:00 horas, la Policía no había remitido el informe del atraco. Dijo que llamó a declarar a las víctimas y con eso ingresó la causa para tomar algunas diligencias investigativas. “No sé porqué no remiten el informe, desde las nueve de la mañana estamos detrás de eso. Ahora con la declaración de la víctima vamos a ingresar la causa”, explicó. Al ser consultada sobre la posibilidad de que se trate de un autogolpe dijo que ni siquiera tiene un informe oficial de lo ocurrido por lo que no puede aún determinar nada.

