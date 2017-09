Puenteguýpe 22 de setiembre del 2017

Los autóctonos y los nuevos miembros del movimiento Honor Colorado siguen con su pelea por abrir o no la lista a gobernador. Lo cierto es que desde hace rato tienen dos candidatos y según Romero Roa, hace rato se dio lugar a su pedido de abrir la lista. Lo que pasa es que Honestísimo Cabral no pega ni con chicle y su discurso es mandi’o yre. Ya lo dijo Peña, la simpatía no es su principal característica. Los perros saben cuál es su punto fuerte, pero eso es harina de otro costado, como diría una correlí.

*********

Una feroz bienvenida le dieron los muchachos al nuevo jefe de policía de Alto Paraná, Walter Gómez. Una seguidilla de millonarios asaltos hubo en los primeros días de su nombramiento. Recordemos que su antecesor declaró que no iba a meterse en el esquema de la corrupción y tardó muy poco en el cargo. ¿Por qué será?

*********

Con la renuncia de la fiscal de marcas, Liz Alfonso, ante su inminente destitución ahora todos se codean para ocupar su puesto. Es que en las unidades marcarias hay una suerte de magia para lograr el bienestar económico, en cuestión de semanas. ¿Cuál será el secreto?

