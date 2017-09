Reconversión de Ciudad del Este exige un cambio de mentalidad

La reconversión de Ciudad del Este exige también un cambio de mentalidad del empresariado. Nuevos modelos de negocios y oportunidades se abren en la región, y esto exige una capacitación no solo de los mandos medios sino de los gerentes y directores. Los cambios en las empresas se concreta y son efectivas cuando, son los directivos los que se encargan de liderar los procesos. La consultora Gloria Cardozo, de larga trayectoria en asesoriamiento empresarial, organiza para Ciudad del Este el Programa de Excelencia en Habilidades Gerenciales, un emprendimiento que busca formar líderes en los negocios.

“El nuevo modelo es un lugar más enfocado al turismo de compras y eso atrae un cambio en la manera en que gestionamos el negocio. Entonces es ahí donde entra la preparación”, indicó Cardozo.

La consultora dijo que muchas veces los gerentes o propietarios envían a sus mandos medios o a sus operativos a capacitarse. Sin embargo, aclaró que capacitar solo a esos mandos medios y operativos es un error, porque es como tirar dinero en las alcantarillas.

Según la profesional, primero se debe comenzar en la cúpula superior. Es decir, con los empresarios, los directivos, los gerentes ellos deben capacitarse para después transmitir la visión y orientación a sus colaboradores.

Argumentó que generalmente lo que se hace es capacitar a los mandos medios pero los directivos no se preparan. El empleado que va adquiere una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas y quiere implementar eso en su empresa al final no puede hacerlo. “Por eso existen empresarios que ven la capacitación como un gasto y no como una inversión”, resaltó.

“La mente del empresario cambió. Pero creo que podrá haber más cambios en cuanto la población empresarial se multiplique, se capacite y entren en contacto con otros el cambio será mayor”, enfatizó.

Cardozo se refirió a los empresarios jóvenes y dijo que tienen un enfoque diferente. Porque ellos se capacitan más, participan de ferias, viajan más y se actualizan. En primer lugar porque utilizan más las tecnologías, el uso de las herramientas tecnológicas es sumamente importante y si nos resistimos a eso nos perdemos de un mundo de oportunidades, expresó.

“ La diferencia es que los jóvenes son más abiertos al aprendizaje, los empresarios ya con más trayectoria requieren de una apertura mental, esa apertura es la que se puede desarrollar a través de programas de desarrollo personal, porque requiere de cambio de paradigmas”, finalizó.

El programa

El Programa de Excelencia en Habilidades Gerenciales arranca el próximo 26 de setiembre en Ciudad del Este. Está dirigido a directores, gerentes, jefes supervisores,que desean mejorar sus habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.

Los módulos a ser enfocados son: la negociación y gestión del conflicto, administración del tiempo, coaching de equipos, comunicación asertiva y liderazgo situacional. Para informes e inscripciones se puede contactar con el 0985-887 586 o al mail contacto@gloriacardozo.com

