El apriete

Los funcionarios del Ministerio Público todos los días realizan una medida de fuerza en reclamo a un aumento salarial. Es importante que los trabajadores de la función pública sean bien remunerados, más todavía cuando cumplen funciones para una institución tan elemental como la Fiscalía, que ejerce la representación de la sociedad en los procesos judiciales. Sin embargo, tanto el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, como los demás funcionarios de la institución que preside no honran esa representación de la ciudadanía.

No vemos casos en los que la fiscalía haya actuado para contribuir al saneamiento de la sociedad, la investigación de los ilícitos ni el combate a la delincuencia. La terrible impunidad que fortalece la corrupción y la delincuencia es fruto de la ineficiencia, mediocridad, cuando no la complicidad de los agentes fiscales corruptos, que pudren a tan importante institución, para el funcionamiento del Estado.

En Ciudad del Este, el Ministerio Público, dirigido por Alejo Vera, ha servido más para mantener los esquemas corruptos que para investigarlos y combatirlos. A cambio, sus agentes y demás funcionarios han recibido beneficios de toda laya, tal y como se denunció en incontables ocasiones. Los fiscales del Alto Paraná hacen gala de un nivel de vida que no condice con el salario que perciben y lo exhiben groseramente, en la garantía de que también son impunes porque protegen a sus padrinos corruptos.

En el Ministerio Público existe una unidad anticorrupción, pero no hay corrupto condenado. Lo mismo ocurre con la unidad de delitos marcarios de la capital altoparanaense, que a pesar de eso seguimos teniendo el mote de ser la ciudad de la ilegalidad y la falsificación. ¿Qué hacen para combatir ese mal? En contrapartida ahora aparecen con una manifestación para presionar para que se les aumente el salario. Con esto lo único que logran es perjudicar a la ciudadanía que está pendiente de procesos y de casos que tienen que solucionarse.

Se sabe de la experiencia de otros países donde los funcionarios públicos, como forma de reclamo trabajan más. Tenemos el ejemplo de la Receita Federal que en estos casos lo que hace es recrudecer los controles. Si los agentes fiscales y demás funcionarios hicieran una práctica similar trabajando más y demostrando su servicio a la comunidad, sería la misma sociedad la que comenzará a pedir una mejor compensación para los dignos trabajadores. Pero está visto que los funcionarios de la fiscalía solo conocen el lenguaje del “apriete”.

Comments