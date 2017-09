EPP “tiene tentáculos en la sociedad y brazo político”

“La Marcha por la Paz fue una muestra de que la ciudadanía empieza a distinguir dónde está el enemigo”, consideró Pedro Galli, titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) de San Pedro. Señaló que los criminales tienen un grupo armado pero con “tentáculos” en distintos estamentos.

“Hoy en día a través de esta manifestación que se dio ayer (martes) se nota que la gente empieza a distinguir dónde está realmente el enemigo. Critiquemos al gobierno, exijámosle (…), pero el gobierno es el que pusimos democráticamente, y los otros nos atacan para hacer daño con toda crueldad, fuera de la ley”, resaltó Galli, titular de la Regional San Pedro de la ARP.

“Mientras nosotros, el pueblo, no distingamos eso y nos dejemos llevar por opiniones de políticos oportunistas que quieren hacer creer que el Estado está fallido porque las instituciones están fallidas, y abracemos la causa de terroristas que nos van a salvar, mientras no distingamos eso va a ser difícil que nos unamos toda la ciudadanía y vencer a esta amenaza que tenemos”, remarcó e insistió que el problema con este grupo criminal no es aislado del norte.

“En el norte está el brazo armado, pero los tentáculos están en todas partes y si esto no se contiene va a ingresar como la humedad y las hiedras, van a tomar todo si no se contiene. Unámonos, exijamos al gobierno que haga lo que tenga que hacer, pero distingamos que el enemigo está allá”, insistió el ganadero que fue una de las víctimas de extorsión del grupo criminal.

“Distintos gobiernos pensaban que solo eran unos gatos locos. No son unos gatos locos. Son unos gatos locos los que están en el monte, pero tienen sus brazos políticos; sus organizaciones sociales afines tienen sus tentáculos metidos en distintos niveles de la sociedad e inclusive del Estado con las organizaciones políticas”, apuntó.

Finalmente, se refirió al ataque ocurrido esta semana en la estancia Santa Marta, ubicada a apenas 13 kilómetros del último secuestro, donde tomaron el establecimiento para alzarse con víveres y faenar un animal. “Creo que esta es una nueva modalidad de ellos, que tiene marcado tinte político o de llamar la atención” y que si bien hace tiempo utilizan el recurso perimido de mostrarse como los “Robin Hood”, la gente tiene que identificar que son enemigos de todos, señaló.

El pasado martes ciudadanos de varios sectores marcharon en Santa Rosa del Aguaray exigiendo paz y fin de los secuestros en el norte del país.

