Otra electrizante asamblea se presagia en Liga Paranaense

Otra electrizante asamblea se perfila para el 31 de octubre venidero. Hay dos aspirantes a la presidencia de la Liga Deportiva Paranaense. Y se da la casualidad, que las dos personas que integraban un mismo equipo en las bochornosas elecciones de marzo pasado, ahora pugnarán por la silla presidencial.

Aida Molinas, presidente de 13 de Junio, quien encabezó un movimiento en la inconclusa asamblea anterior, se postulará para tomar las riendas de la matriz del fútbol esteño. Tuvo la venia de todos los clubes para que sea candidata única. Pero Javier González, titular de Boquerón, y quien la apoyó en la puja pasada, admitió que se presentará también.

“Aida tenía el apoyo de Boquerón, pero se alejó, porque nos enteramos quiénes son sus asesores, los mismos que fundieron a Paranaense”, expresó ayer por radio Itapirú, aunque no dio nombres.

Sostuvo que aceptó el desafío de postularse porque algunos presidentes de clubes le llamaron y que Paranaense tiene la gran oportunidad de volver a Intermedia. Dijo que sin negociar ningún cargo, ya tiene 5 equipos.

“No quiero decir qué clubes me apoyan, porque va a correr plata otra vez, como la vez pasada”, agregó. La asamblea de marzo pasado no terminó, debido a problemas que surgieron entre seguidores de Molinas y el entonces candidato Luis Sanabria.

Molinas habló en tono conciliador y dijo que la democracia permite que haya otro candidato, y que si gana las comicios aceptará. Resaltó que sin ser presidente ayuda a la selección Paranaense.

“Javier no tiene problemas conmigo, sino con algunos presidentes de clubes”, expresó Molinas por la misma radioemisora.

