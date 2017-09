Piden expulsión de Santi Peña de la ANR

Un grupo de colorados de la capital y localidades del interior del país solicitarán este viernes la expulsión del precandidato presidencial de la ANR, Santiago Peña, quien al afiliarse al partido todavía era liberal, violando el Código Electoral.

El grupo, que concurrirá a las 10:30 hasta el local de la ANR, fundamenta su denuncia y petición ante el Tribunal de Conducta partidario en que el precandidato cartista, Santiago Peña, afiliado recientemente al Partido Colorado, “ha violentado” lo dispuesto en los artículos 32º y 57º, del Código Electoral, y el Art. 67º, incisos a) y b) del Estatuto Partidario.

Solicita que se inicie el sumario correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 1º, del Reglamento Interno de dicho Tribunal de Conducta y demás normas legales concordantes, y se aplique “lo que corresponda a derecho”, iniciando el “juicio de responsabilidad política y ética al imputado”.

Al respecto, Víctor Hugo Rondán Samaniego, afirmó que el denunciado, siendo afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico, en el Comité 45, del barrio Mburucuyá de nuestra capital, en fecha 11 de junio de 1997, solicitó su afiliación al Partido Colorado.

Señaló que la nulidad de la afiliación de Peña al PLRA, declarada por la jueza Carmen Novais, ante pedido de Hábeas Data, es posterior a su afiliación a la ANR. “El Art. 67º, del Estatuto establece claramente la ilegalidad de la doble afiliación, y Santiago Peña se afilió al Partido Colorado a sabiendas de esta prohibición, que tiene como castigo la expulsión”, aseveró Rondán.

Afirmó que los denunciantes no son de Asunción solamente, sino de varias partes del interior del país, como Pilar, Encarnación, Ciudad del Este, etc. Enfatizó asimismo que no se puede afiliar e imponer un candidato por el simple capricho de otra persona (Horacio Cartes), y si no se respeta el Estatuto de la ANR, “tampoco se respetarán la Constitución nacional y las leyes”.

Por otro lado, advirtió que esta “situación irregular” podría ser atacada en los estratos judiciales por partidos de la oposición, principalmente el PLRA, dejando, eventualmente, sin candidato a la Presidencia de la República a la ANR.

Firman la denuncia Víctor Hugo Rondán Samaniego, Hugo Ernesto González Chiricco, Edgar M. Duarte, María Virginia López De León, Darío Rubén Chamorro, Enrique Reinald Ortega, Myrian E. Sarubbi, Guillermo Giménez, Mario B. Cáceres y Juan Ramón Gómez.

Fuente: ABC Digital.

