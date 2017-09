Comuna construye asfalto en Km 10 por presión ciudadana

La Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Sandra McLeod de Zacarías (ANR), finalmente ordenó la pavimentación de la calle José de Jesús Maidana del Km 10 Acaray, de Ciudad del Este, tras presión de los vecinos. La jefe comunal, que en un principio había ignorado los reclamos de los moradores, cambió un proyecto adjudicado a otro sector para asfaltar la principal vía del Km 10.

Los obreros de la Constructora Río Paraná S.A. iniciaron esta semana la ampliación del asfalto en el Km 10. La obra aún no culminó; no obstante, el cartel de la municipalidad ya fue colocado.

La empresa fue adjudicada con ocho lotes de obras de pavimentación en distintos puntos de Ciudad del Este por valor de G. 8.761.523.618, pero en ninguno se estableció el asfalto de la calle José de Jesús Maidana.

La intendente McLeod de Zacarías había negado la obra a los vecinos por no pertenecer a su misma línea política.

Lilian Coronel, presidente de la Asociación de Vecinos, dijo que la intendente nunca quiso recibir a los moradores para una audiencia e incluso, denegó el reconomiento de la agremiación vecinal.

Ante la falta de apoyo de McLeod, los moradores acudieron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para pedir el asfalto de la transitada calle del populoso sector del Km 10, Acaray.

El ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, prometió estudiar la propuesta de los vecinos y envió a técnicos para revisar la calle José de Jesús Maidana.

CAMBIO ANTE PRESIóN

Presionada por la crítica ciudadana, la intendente McLeod de Zacarías mandó cambiar un proyecto adjudicado para otro sector a fin de construir el asfalto en el Km 10, Acaray.

En el lote 8 de las obras adjudicadas a la Constructora Río Paraná S.A. aparece la conexión asfáltica del Km 8 a Km 10 Acaray por valor de G. 1.857.716.485.

Sin embargo, la pavimentación fue llevada al Km 10, Acaray, donde incluso se instaló un cartel de la municipalidad que indica que la obra corresponde a “conexión Km 8 a Km 10, Acaray”. En el trayecto de esta última zona residen varios operadores políticos del clan Zacarías, según los datos.

Lilian Coronel sostuvo que la intendente aparentemente se dio cuenta que la pavimentación de la calle José de Jesús Maidana será de mayor utilidad para la ciudadanía, al considerar de que se trata una vía con intenso tráfico vehicular.

