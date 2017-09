Detienen a presunto homicida

La Policía detuvo esta mañana al presunto autor del asesinato de una mujer en un hangar de Luque. Se trata de Néstor Bernardino Cáceres, quien se encontraba trabajando en el lugar hace un mes. Durante su detención, el hombre confesó el crimen.

Durante el procedimiento el Ministerio Público halló el reloj y el celular de Fátima Domínguez también en las inmediaciones del hangar.

La mujer fue asesinada esta madrugada en uno de los hangares ubicados al costado del aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque. Su cuerpo fue arrojado a un yuyal ubicado en la parte posterior de las instalaciones.

Nestor Bernardino Cáceres, de 31 años, confesó durante su detención haber asesinado a la mujer. El hombre alegó que conoció a la víctima esta semana a través de una red social y que luego de varios intercambios de mensajes, concretaron una cita anoche, en su lugar de trabajo, ya que el mismo era encargado general del Hangar Air Service.

El presunto autor señaló que comenzaron a “platicar y a bailar”, hasta que en un momento dado, Fátima Domínguez, de 23 años, supuesta trabajadora sexual, comenzó a recibir mensajes y llamadas en su teléfono celular que la alteraban. “Le pregunté si tenía algún problema porque estaba nerviosa y me hacía callar. Luego encontró una botella y me jugó con eso y luego con un pedazo de madera me pegó en la cabeza y eso me puso nervioso y lo primero que encontré fue el cuchillo. La quise asustar, pero estaba nervioso”, declaró Cáceres.

El victimario dijo que actuó solo y que luego de cometer el hecho salió a fumar un cigarrillo para posteriormente huir de la zona.

